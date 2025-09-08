習近平視訊參加金磚國家線上峰會 暗批美發起關稅戰、籲緊密合作

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平8日在北京以視訊方式參加金磚國家領導人線上峰會，他在談話中暗批美國接連發起貿易戰、關稅戰，並呼籲金磚國家要共同捍衛多邊主義，維護多邊貿易體制，推進「大金磚合作」。圖為資料照。（歐新社）
大陸國家主席習近平8日在北京以視訊方式參加金磚國家領導人線上峰會，他在談話中暗批美國接連發起貿易戰、關稅戰，並呼籲金磚國家要共同捍衛多邊主義，維護多邊貿易體制，推進「大金磚合作」。圖為資料照。（歐新社）

大陸國家主席習近平8日在北京以視訊方式參加金磚國家領導人線上峰會，他在談話中暗批美國，指面對「個別國家」接連發起貿易戰、關稅戰，金磚國家要共同捍衛多邊主義，維護多邊貿易體制，推進「大金磚合作」，強調金磚國家合作越緊密，應對外部風險挑戰的底氣就越足、辦法就越多、效果就越好，就能經受住國際風雲變幻的考驗。

無懼美國總統川普對金磚國家多次發出威脅，在巴西總統魯拉的倡議下，巴西於8日舉行金磚國家領導人線上峰會，重點談論應對美國關稅措施，並表態加強多邊體系。包含習近平、俄羅斯總統普亭都以視訊方式出席並發表談話。此前，美國決定對巴西、印度商品實施高達50%的新關稅。

據央視新聞報導，習近平8日在線上峰會上表示，這次峰會就當前國際形勢和共同關心的問題深入交換意見，「具有重要意義」。他指出，當前，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上，「個別國家」接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊世界經濟，嚴重損害國際貿易規則。金磚國家作為全球南方第一方陣，要堅持弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神。

習近平並提出三點建議。一是堅持多邊主義，捍衛國際公平正義。他表示，自己在上合組織天津峰會提出的「全球治理倡議」，旨在推動各國攜手行動，構建更加公正合理的全球治理體系。他呼籲，要維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，同時要積極推進國際關係民主化，提升全球南方國家的代表性和發言權。

二是堅持開放共贏，維護國際經貿秩序。習近平表示，經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流。各國發展離不開開放合作的國際環境，誰也不能退回到自我封閉的孤島。他呼籲，要維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式的保護主義。並要讓全球南方國家公平參與國際合作、共享發展成果。

第三，堅持團結合作，凝聚共同發展合力。習近平說，「打鐵必須自身硬，把自己的事辦好了，才能更好應對外部挑戰。」他指出，金磚國家人口佔世界近一半，經濟總量約佔世界30%，貿易總額佔世界五分之一，集聚「大富礦」、「大工廠」、「大市場」。金磚國家合作越緊密，應對外部風險挑戰的底氣就越足、辦法就越多、效果就越好。

習近平表示，中方願同其他金磚國家一道，落實全球發展倡議，推進高質量共建「一帶一路」。我們要在經貿、金融、科技等領域打造更多合作成果。

習近平說，「疾風知勁草，烈火見真金」，只要我們擔當作為、守望相助，金磚這艘大船就一定能夠經受住國際風雲變幻的考驗，始終行穩致遠。

金磚 美國 習近平

