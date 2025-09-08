快訊

陸學者：石破茂緩和中日關係 強硬派上台恐再陷緊張

中央社／ 台北8日電
日本首相石破茂7日正式宣布請辭自民黨黨魁與首相職務。（路透）
日本首相石破茂7日正式宣布請辭自民黨黨魁與首相職務。（路透）

日本首相石破茂7日宣布辭職，引起中國媒體及學界高度關注。中國學者認為，石破茂任內中日關係有階段性緩和，但兩國關係在他辭職後將面臨新的不確定性。若保守色彩濃厚或對中強硬者上台，日本對中政策的破壞性恐再度凸顯，導致關係惡化。

日本放送協會（NHK）7日報導，石破茂宣布辭去首相後，中國政府當天尚未作出反應，但中國媒體紛紛對此發布快報作報導，可見中方關注程度之高。

報導提到，石破茂就任日本首相以來，中國曾將他視為推動「中日關係改善的合作夥伴」，並向他釋放積極訊號。

環球時報報導，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，石破茂上台後，中日關係出現階段性緩和。在台海議題上，日本不再像安倍、岸田時期那樣「高頻挑釁中國底線」，區域緊張度有所下降；經濟層面，日本重啟並積極推進中日韓合作機制，三國自貿協定談判再度升溫，有望為東北亞安全與供應鏈穩定提供緩衝。

呂超認為，未來中日關係走向取決於日本新首相施政取向。若保守強硬派掌權，可能重拾對中制衡路線，削弱當前緩和態勢；若延續石破時期有限協調思路，還須以確實制度鞏固經貿合作與風險管控。

他說，在美國亞太戰略施壓下，中日結構性矛盾仍可能使雙邊關係面臨「緩和與摩擦交織」的複雜局面。因此對於日本下階段的對中政策走向，仍需保持高度關注。

中國社科院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊分析，石破茂任內中日戰略互動改善，摩擦緩和且交流復甦。但中日結構性矛盾相對固化，日本仍以支持配合美國「對中競爭」為基本方針。伴隨著日本「政治大國化戰略」的深化，日本的戰略態勢日益彰顯出「對中競爭乃至對抗」的特徵。

盧昊認為，日本至今難以擺脫面對中國時的「複合性焦慮」。因此，相較於「對中協調」的一面，另一面的「對中制衡」未來仍將在日本對中政策的兩面性中，占據主導性。

他說，日本新首相上台，中日關係特別是高層協調、風險管控將面臨新的不確定性。如果是政治保守色彩濃厚、對中態度強硬者上台，日本對中政策的消極性、破壞性可能再度凸顯，並導致雙邊關係惡化。

