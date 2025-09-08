陸制裁日參議員石平 陸外交部外言人：他與日本反華勢力攻擊抹黑中國

針對大陸外交部8日上午公告，日本參議員石平「長期在台灣、釣魚島、涉疆、涉藏、涉港等議題散布謬論，並公然參拜靖國神社」，陸方「依法」對其採取凍結財產、禁止交易及限制入境等反制。大陸外交部發言人林劍8日下午稱，石平「為了一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事」，還批評石平「賣主求榮只會自食惡果」，林劍稱，陸方對石平採取反制措施，凍結財產並限制入境，是「對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示」。

在8日例行記者會上，日媒共同社記者提問，中國外交部宣布對日本參議員石平進行制裁，請問中方對此有何看法？林劍稱，石平曾擁有中國國籍，他赴日並取得日本國籍後，「大肆散佈虛假信息，同日本反華勢力沆瀣一氣，大肆攻擊抹黑中國。」

林劍指，石平「在台灣、釣魚島、歷史、涉藏、涉疆、涉港等問題上發表極端消極言論，當選日本國會議員後，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。針對石平上述「惡劣行徑」，中方決定即日起對其採取反制措施。

林劍最後說，「我要指出的是，石平為了一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事。中方的反制措施是對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示。賣主求榮只會自食惡果。」

8日上午，大陸外交部公告稱，「石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

因此，依據大陸《反外國制裁法》第3、4、5、6、9、15條規定，中方決定對石平採取以下反制措施，內容包括：凍結其在大陸境內的動產、不動產及其他各類財產，禁止境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動，並對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括港澳），該決定自2025年9月8日起施行。