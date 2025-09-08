日相石破茂請辭 中國外交部：日本內政不評論

日本首相石破茂7日晚間宣布辭去自民黨總裁（黨主席）。中國外交部今天僅回應，注意到有關情況，「這是日本的內政，中方不做評論」。

石破茂昨晚在首相官邸（行政中心）召開記者會宣布辭職。

據陸媒環球網報導，中國外交部今天舉行例行記者會，發言人林劍被詢相關問題時做上述表示。

石破茂昨天表示，他一向主張對於地位毫無戀棧，在完成該做的事情之後，會在適當時機做出判斷。他也曾說過，選舉結果的責任在於「身為總裁（黨主席）的自己」，如今，美國關稅措施談判告一段落，正是所謂「適當的時機」，「因此我決定把路讓給新的接班人」。

至於中國外交部今天宣布，對日本參議員石平採取反制措施，林劍今天回應，石平曾擁有中國國籍，石平赴日並取得日本國籍後，「大肆散佈虛假訊息，同日本反華勢力沆瀣一氣，大肆攻擊抹黑中國」。

他重申，石平在台灣、釣魚島（釣魚台列嶼）、歷史、涉藏、涉疆、涉港等問題上發表極端消極言論，當選國會議員後，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

林劍稱，要指出的是，「石平為了一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事。中方的反制措施是對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示。賣主求榮只會自食惡果。」