快訊

柯文哲返老家…「吃屎哥」突現身撒冥紙、與小草互嗆 遭警帶走送辦

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

日相石破茂請辭 中國外交部：日本內政不評論

中央社／ 台北8日電
日相石破茂。歐新社
日相石破茂。歐新社

日本首相石破茂7日晚間宣布辭去自民黨總裁（黨主席）。中國外交部今天僅回應，注意到有關情況，「這是日本的內政，中方不做評論」。

石破茂昨晚在首相官邸（行政中心）召開記者會宣布辭職。

據陸媒環球網報導，中國外交部今天舉行例行記者會，發言人林劍被詢相關問題時做上述表示。

石破茂昨天表示，他一向主張對於地位毫無戀棧，在完成該做的事情之後，會在適當時機做出判斷。他也曾說過，選舉結果的責任在於「身為總裁（黨主席）的自己」，如今，美國關稅措施談判告一段落，正是所謂「適當的時機」，「因此我決定把路讓給新的接班人」。

至於中國外交部今天宣布，對日本參議員石平採取反制措施，林劍今天回應，石平曾擁有中國國籍，石平赴日並取得日本國籍後，「大肆散佈虛假訊息，同日本反華勢力沆瀣一氣，大肆攻擊抹黑中國」。

他重申，石平在台灣、釣魚島（釣魚台列嶼）、歷史、涉藏、涉疆、涉港等問題上發表極端消極言論，當選國會議員後，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

林劍稱，要指出的是，「石平為了一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事。中方的反制措施是對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示。賣主求榮只會自食惡果。」

日本 外交部 石破茂

延伸閱讀

石破茂請辭 日圓走貶、日股收紅

日相職位是「不可能任務」！專家：誰來都難 重擔超越個人能耐

日本新首相選制對誰有利？自民黨幹部透露 總裁補選10/4會採納黨員票

日本會選出第一位女首相 or 最年輕首相？若她出任 日股有利多

相關新聞

陸學者：石破茂緩和中日關係 強硬派上台恐再陷緊張

日本首相石破茂7日宣布辭職，引起中國媒體及學界高度關注。中國學者認為，石破茂任內中日關係有階段性緩和，但兩國關係在他辭職...

陸制裁日參議員石平 陸外交部外言人：他與日本反華勢力攻擊抹黑中國

針對大陸外交部8日上午公告，日本參議員石平「長期在台灣、釣魚島、涉疆、涉藏、涉港等議題散布謬論，並公然參拜靖國神社」，陸...

美國防部更名「戰爭部」 中共軍媒：軍事擴張與戰略調整的重新包裝

美國總統川普5日簽署行政命令，把美國國防部改名戰爭部（Department of War）。對此，中共中央軍委機關報《解...

「活150歲」對話惹議 外媒：習近平起的頭 普亭疑甩鍋

中國九三閱兵當天，中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭在進場前，邊走邊聊「長生不老」的內容意外流出，引發外界關注。路透6日...

中20人穿迷彩服冒充國安 接管公園「執行任務」竟為挖寶

國家安全部7日發文指出，近年來，有極少數不法分子冒充國家安全機關工作人員實施違法犯罪活動，不僅嚴重損害國家安全機關形象，...

香港選委補選 當選人1/4為區議員 投票率97%

香港2025年選舉委員會界別分組補選7日舉行，雖然天氣不穩定，不過，選民投票熱情高漲，上午9時開始至下午6時投票結束，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。