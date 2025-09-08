美國防部更名「戰爭部」 中共軍媒：軍事擴張與戰略調整的重新包裝

美國總統川普5日簽署行政命令，把美國國防部改名戰爭部（Department of War）。對此，中共中央軍委機關報《解放軍報》8日刊文稱，此舉折射出美國對外戰略調整，實際是將軍事擴張敘事重新包裝，為單邊主義戰略披上「合法外衣」。該文稱，名稱變更不僅是字面調整，也或具有政治盤算與軍事擴張正當化作用，引發外界對國際秩序與全球安全的關注。

《解放軍報》8日發表題為「美國防部更名「戰爭部」引爭議」的評論稱，美國軍事機構名稱的變遷，見證著美國的擴張。1789年設立的「戰爭部」曾主導美國不斷透過軍事手段擴張領土和影響力。隨1947年《國家安全法》的頒布，杜魯門政府將軍事指揮權統一交由新成立的「國家軍事機構」。1949年，該法修正案將「國家軍事機構」更名為「國防部」。

文章接著稱，雖然這項調整被認為是對二戰後國際局勢的回應，但這並不代表美國真正走上和平的道路。數據顯示，從二戰結束到2001年，大部分衝突都與美國相關，占比高達80%以上。美國挑起或發動韓戰、越戰、海灣戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等，用軍事霸權為擴張開路。

文章認為，美國如今恢復「戰爭部」名稱，折射出美國對外戰略的調整，實際是將軍事擴張的敘事重新包裝，為單邊主義戰略披上「合法外衣」。川普重返白宮後，延續第1任期內的「美國優先」主張，雖然美國在歐洲等地有戰略收縮的跡象，但軍事擴張勢頭有增無減，大幅提升國防預算，推進部署「金穹」系統，公然轟炸伊朗核設施，都是具體的表現。

文章批評，川普公開叫囂「奪取格陵蘭島」、「吞併加拿大」，要求北約其他成員承擔更多軍費，早已令盟友心生不滿。從「國防」到「戰爭」的敘事轉變更表明，美國正試圖以武力進一步挑戰國際安全秩序與規則，暴露出極端利己主義本質，引起國際社會強烈擔憂。

文章說，此次更名，還有強化政治人設、鞏固政治地位的考量。當前距離期中選舉還有1年多時間，美國兩黨圍繞選區重劃等議題激烈博弈。透過為國防部更名，川普可展現「改變華盛頓建制」的決心，強化其「顛覆傳統」的人設，鞏固並擴大支持者群體。

此外，該文指，川普自今年1月上任第2任期以來，肆意揮舞「關稅大棒」，強推移民驅逐計劃，大幅裁撤聯邦雇員，大量關停政府機構，面臨多項司法訴訟和巨大反對壓力，此時拋出軍事改革話題，可吸引社會和媒體注意力，轉移輿論焦點。更名還可為持續擴大的軍事開支提供合法性支撐，將「戰爭常態化」植入公眾認知，消解美國國內反戰輿論對擴張軍備的阻力。

文末提到，當前國際社會普遍倡導多邊主義安全合作，美國防部的更名，明顯與這一主流趨勢背道而馳。「在『霸權成本』高企、全球力量格局加速演變的背景下，這種妄圖通過名稱變更重振霸權地位的做法，不僅無法挽回其國際信譽的持續下滑，反而會加劇世界各國對美式霸權主義的警惕與抵制。」