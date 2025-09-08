李成鋼訪美 美媒：中國貿易談判新策略是只談不讓

中國貿易談判代表李成鋼8月底與美國相關官員與業界進行會談。華爾街日報報導形容，中國傳遞一種明確資訊，「我們願意談判，但還沒準備好達成協議」。

據中國商務部網站消息，當地時間8月27日至29日，中國貿易談判代表、商務部副部長李成鋼訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。雙方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行了交流溝通。

美媒華爾街日報報導，此行代表中國領導人習近平發出了一項新指令，在幾乎不讓步的情況下尋求與川普政府接觸，中方正試圖以這種方式在大國競爭加劇之際塑造一個負責任的大國形象。報導並形容，其結果是一種微妙的緩和，但這種局面不太可能很快促成一項貿易協議。

報導指出，一位了解李成鋼訪問情況的知情人士說，「會談沒什麼成效。」

上述知情人士並指出，在美國政府取消為懲罰中國在芬太尼貿易中所扮演的角色而對中國進口商品加徵的20%關稅之前，中方不會採取行動。

然而，川普要求中國大幅增加美國大豆採購量的呼聲迄今沒有得到回應。美國官員表示，在過去18個月裡，中國一直在蓄意削減自美國進口的農產品，具體做法包括吊銷肉類加工設施的許可證、從其他國家採購穀物以及在美國豐收季到來前建立庫存。

報導援引接近中國官員的人士稱，李成鋼此行的主要目的之一是了解美方的全部要求。

華爾街日報先前報導指出，習近平希望避免達成一項像2020年初中方與第一屆川普政府所簽協議那樣的單邊協議。2020年的協議要求中國大幅增加對美國商品和服務的採購，而對美國給予中國的回報則幾乎沒有做出規定。

報導並指，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已表示，兩國領導人可能會舉行一次會晤，但具體日期尚未確定。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻指出，「雙方都認為他們還有一些時間來解決這個問題」，「雙方都認為，今年舉行峰會既有必要，也有很大可能性。」