中共中聯部長劉建超傳被帶走後 副部長李明祥獲重用

據分析，中共中央對外聯絡部部長劉建超傳被帶走月餘之後，副部長李明祥可能已經代理部長職權，而非排名第一、本身是「朝鮮通」的副部長陳洲。

外電月前報導，劉建超7月底結束外訪行程返回北京之後，被當局帶走問話，原因未明；劉建超此前一直被視為中國外交部長的熱門人選。

星島日報今天刊文指出，北韓領導人金正恩上週訪問中國，參加九三閱兵；按照慣例，北韓事務均由中聯部負責，金正恩之前幾次來訪，都由時任中聯部部長宋濤全程陪同。

但這次金正恩來訪，劉建超已經「失蹤」，代表中聯部迎接金正恩的是副部長李明祥，而不是排名第一、本身是「朝鮮通」的副部長陳洲；中國國家主席習近平會見金正恩時，也是由李明祥陪同。

這次到中國出席「紀念抗戰勝利80週年」活動的還有幾個社會國家領導人，包括越南國家主席梁強；梁強並非以黨職訪問中國，這次由外交部接待，習近平與他會面時沒有中聯部高層的身影。

值得注意的是，習近平會見寮國人民革命黨中央總書記、國家主席宋倫西索李斯時，陳洲也有出席，坐在中方排列的最右側，李明祥則坐在左二，位次居於陳洲之上。

文章認為，以上跡象顯示，李明祥已主持中聯部日常工作，代理部長職權，而非資歷更深的陳洲。

據介紹，56歲的李明祥，長期在中聯部工作，曾任七局副局長、幹部局局長，2022年12月升任副部長，是中共二十大代表。

59歲的陳洲出身商務部，曾在北韓金日成綜合大學學習兩年，擔任過商務部亞洲司司長、人事司司長，2019年8月出任中央紀委駐中央外辦紀檢監察組組長，2021年1月出任中聯部副部長。

雖然陳洲晉升副部長比李明祥早3年，但進入中聯部短短4年半，業務不如李明祥熟悉。

文章表示，李明祥被「臨危受命」，顯示獲得中共中央信任，但目前還不能斷定他將會擔任中聯部部長，畢竟劉建超的部長職位仍未被免除，官方也沒有公開說明其問題，接任人選相信將會通盤考慮。