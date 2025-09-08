美國防部改名戰爭部 解放軍報：重新包裝軍事擴張

美國總統川普5日簽署行政命令，將國防部更名戰爭部。中共中央軍委機關報「解放軍報」今天刊文表示，美國恢復「戰爭部」名稱折射出美國對外戰略的調整，實際是將軍事擴張的敘事重新包裝，為單邊主義戰略披上「合法外衣」。

「解放軍報」的文章指出，美國軍事機構名稱的變遷見證著美國的擴張。1789年設立的「戰爭部」曾主導美國不斷通過軍事手段擴張領土和影響力，直至1949年美國將「國家軍事機構」更名為「國防部」，雖然這一調整被指是對二戰後國際局勢的回應，但並不意味著美國真正走上和平道路。從二戰結束到2001年，全世界發生了248次衝突，其中201次與美國相關，包括越南戰爭、海灣戰爭、阿富汗戰爭等，美國用軍事霸權為擴張開路。

文章表示，恢復「戰爭部」名稱折射出美國對外戰略的調整，實際是將軍事擴張的敘事重新包裝，為單邊主義戰略披上「合法外衣」。川普重返白宮後，雖然美國在歐洲等地有戰略收縮的跡象，但軍事擴張勢頭有增無減，大幅提升國防預算，推進部署「金穹」系統，公然轟炸伊朗核設施，川普又公開叫囂「奪取格陵蘭島」、「吞併加拿大」，要求北約其他成員承擔更多軍費，早已令盟友不滿。

文章表示，美國從「國防」到「戰爭」的敘事轉變更表明，正試圖以武力進一步挑戰國際安全秩序與規則，暴露出極端利己主義本質，引起國際社會強烈擔憂。

文章表示，此次更名還有強化政治人設鞏固政治地位的考量。當前距離美國期中選舉還有一年多時間，美國兩黨圍繞選區重劃等問題展開了激烈博弈。通過為國防部更名，川普可以展示「改變華盛頓建制」的決心，強化其「顛覆傳統」的人設，鞏固並擴大支持者群體。

文章又指，更名還可為美持續擴大的軍事開支提供合法性支撐，將「戰爭常態化」植入公眾認知，消解美國國內反戰輿論對擴張軍備的阻力，更好地爭取軍工複合體的支持。

文章表示，當前國際社會普遍倡導多邊主義安全合作，這種妄圖通過名稱變更重振霸權地位的做法，不僅無法挽回其國際信譽的持續下滑，反而會加劇世界各國對美式霸權主義的警惕與抵制。