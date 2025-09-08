快訊

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

高雄梓官區漁會內控鬆散 剛到職出納靠作假帳得手1776萬元

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

美國防部改名戰爭部 解放軍報：重新包裝軍事擴張

中央社／ 台北8日電

美國總統川普5日簽署行政命令，將國防部更名戰爭部。中共中央軍委機關報「解放軍報」今天刊文表示，美國恢復「戰爭部」名稱折射出美國對外戰略的調整，實際是將軍事擴張的敘事重新包裝，為單邊主義戰略披上「合法外衣」。

「解放軍報」的文章指出，美國軍事機構名稱的變遷見證著美國的擴張。1789年設立的「戰爭部」曾主導美國不斷通過軍事手段擴張領土和影響力，直至1949年美國將「國家軍事機構」更名為「國防部」，雖然這一調整被指是對二戰後國際局勢的回應，但並不意味著美國真正走上和平道路。從二戰結束到2001年，全世界發生了248次衝突，其中201次與美國相關，包括越南戰爭、海灣戰爭、阿富汗戰爭等，美國用軍事霸權為擴張開路。

文章表示，恢復「戰爭部」名稱折射出美國對外戰略的調整，實際是將軍事擴張的敘事重新包裝，為單邊主義戰略披上「合法外衣」。川普重返白宮後，雖然美國在歐洲等地有戰略收縮的跡象，但軍事擴張勢頭有增無減，大幅提升國防預算，推進部署「金穹」系統，公然轟炸伊朗核設施，川普又公開叫囂「奪取格陵蘭島」、「吞併加拿大」，要求北約其他成員承擔更多軍費，早已令盟友不滿。

文章表示，美國從「國防」到「戰爭」的敘事轉變更表明，正試圖以武力進一步挑戰國際安全秩序與規則，暴露出極端利己主義本質，引起國際社會強烈擔憂。

文章表示，此次更名還有強化政治人設鞏固政治地位的考量。當前距離美國期中選舉還有一年多時間，美國兩黨圍繞選區重劃等問題展開了激烈博弈。通過為國防部更名，川普可以展示「改變華盛頓建制」的決心，強化其「顛覆傳統」的人設，鞏固並擴大支持者群體。

文章又指，更名還可為美持續擴大的軍事開支提供合法性支撐，將「戰爭常態化」植入公眾認知，消解美國國內反戰輿論對擴張軍備的阻力，更好地爭取軍工複合體的支持。

文章表示，當前國際社會普遍倡導多邊主義安全合作，這種妄圖通過名稱變更重振霸權地位的做法，不僅無法挽回其國際信譽的持續下滑，反而會加劇世界各國對美式霸權主義的警惕與抵制。

延伸閱讀

美媒：川普2.0國防戰略轉彎 保護本土優於抗中

川普首席經濟顧問：聯準會須「完全」免於政治干擾

美財長貝森特坦承：川普關稅若敗訴 恐須吐約5,000億美元

最高法院將裁定川普關稅 美官員有信心勝出

相關新聞

陸外交部：對日本參議員石平採取反制措施 凍結財產並限制入境

大陸外交部8日上午公告，針對日本參議員石平「長期在台灣、釣魚島、涉疆、涉藏、涉港等議題散布謬論，並公然參拜靖國神社」，陸...

習近平將出席金磚國家領袖線上峰會 料談關稅議題

中國國家主席習近平預計8日在北京以視訊方式出席金磚國家領袖線上峰會，並發表談話。此前有巴西官員表示，此次會議將重點討論應...

颱風塔巴襲陸！港澳晚間發布8號風球 全港中小學停課

目前位在南海北部的輕度颱風塔巴，預測8日早上將從中國廣東省西部沿海登陸。除廣東、廣西、海南已陸續發布警戒展開防颱外，香港...

主持召開中俄友好會議 李鴻忠：中俄關係始終沿正確方向前行

中共中央政治局委員，大陸全國人大常委會副委員長，中俄友好、和平與發展委員會中方主席李鴻忠6日主持中俄友好、和平與發展委員...

習近平談「長生」 BBC：器官移植為治病 不為活150歲

中國國家主席習近平近日與俄羅斯總統普亭私下談話時提及的「（人類）可能可以活到150歲」等語引發爭議，輿論也紛紛關注「長生...

香港選委會補選7日投票 6界別28人競逐21席

香港2025年選舉委員會界別分組補選7日舉行，28名候選人7日將競逐6個界別分組共21個席位，當中8人是現任區議員；競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。