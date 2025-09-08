快訊

法院要載柯文哲的囚車出發！下午1時30分押返 再配電子腳環

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

陸外交部：對日本參議員石平採取反制措施 凍結財產並限制入境

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部8日上午稱，針對日本參議員石平「長期在台灣、釣魚島、涉疆、涉藏、涉港等議題散布謬論」，並公然參拜靖國神社，依《反外國制裁法》對其採取凍結財產、禁止交易及限制入境等反制措施。圖／取自X平台「officesekihei」
大陸外交部8日上午稱，針對日本參議員石平「長期在台灣、釣魚島、涉疆、涉藏、涉港等議題散布謬論」，並公然參拜靖國神社，依《反外國制裁法》對其採取凍結財產、禁止交易及限制入境等反制措施。圖／取自X平台「officesekihei」

大陸外交部8日上午公告，針對日本參議員石平「長期在台灣、釣魚島、涉疆、涉藏、涉港等議題散布謬論，並公然參拜靖國神社」，陸方依《反外國制裁法》對其採取凍結財產、禁止交易及限制入境等反制。

該部8日在網站發布上述消息指，「石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

因此，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第5條、第6條、第9條、第15條規定，中方決定對石平採取以下反制措施，內容包括：凍結其在大陸境內的動產、不動產及其他各類財產，禁止境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動，並對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括港澳），該決定自2025年9月8日起施行。

公開資料顯示，石平1962年1月31日出生於四川成都，日本籍政治人物、作家、評論員，現任為日本維新會籍參議院議員。早年受文革迫害，1982年開始參加大陸的民主運動，1989年因天安門事件而發表「精神的訣別」，由於對中共當局失望，2007年11月歸化日本。2025年2月宣布獲日本維新會推薦參選參議員，並在7月選舉循比例代表當選參議院議員。

