習近平將出席金磚國家領袖線上峰會 料談關稅議題

中國國家主席習近平預計8日在北京以視訊方式出席金磚國家領袖線上峰會，並發表談話。此前有巴西官員表示，此次會議將重點討論應對美國關稅措施、加強以世界貿易組織為基礎的多邊體系等議題。

中國外交部發言人昨天宣布，應巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）邀請，中國國家主席習近平將於8日在北京以視訊方式出席金磚國家領袖線上峰會，並發表談話。

香港明報今天引述巴西環球報（O Globo）報導，巴西總統首席特別顧問阿摩林（Celso Amorim）表示，金磚國家線上峰會將重點討論應對美國關稅措施、加強以世界貿易組織（WTO）為基礎的多邊體系等議題。

美國決定對巴西、印度商品實施高達50%的新關稅。報導提到，有分析認為，川普的關稅政策將導致金磚國家更團結。魯拉6日也在電視談話中批評外國企圖干涉巴西，並表示巴西不會接受「任何人的命令」。

據中國外交部先前發布的消息，中國外交部長王毅4日會見出席紀念抗戰勝利80週年活動的阿摩林時提到，中方讚賞巴西作為金磚主席國履職盡責，願與巴西一道，鞏固金磚積極勢頭，推動金磚國家就重大問題加強溝通協調，堅定共同立場。

據中方消息，阿摩林表示，當前某些國家無視國際規則，濫施關稅，破壞多邊貿易體制，全球南方和金磚國家加強團結協作的重要性日益突顯，在此背景下，中方提出全球治理倡議意義重大。巴方願與中方加強在國際事務中的協調配合，共同維護多邊主義。