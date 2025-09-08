聽新聞
美元貶值效應？陸外匯存底3.32兆美元 創近10年新高

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國家外匯管理局昨公布，截至八月底，外匯存底達三點三二兆美元，較七月增加二九九億美元，升幅為百分之○點九一，創下二○一六年一月以來新高，且規模較去年底已大幅增加一一九八億美元。

上海第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青解讀稱，八月外匯存底升高背後主要是年初以來美元大幅貶值，美債殖利率大幅走低，以及全球主要股指上漲帶動。以不同標準測算，目前略高於三兆美元的外匯存底規模都處於適度充裕。

值得一提的是，八月底以來，在美元指數走弱、大陸股市上漲、人民幣中間價走勢偏強的情況下，在岸與離岸人民幣交易價加速升值，與中間價均創下去年十一月以來的新高，市場關注大陸外匯存底大增，是否將逼升人民幣兌美元破七。

王青認為，在外部環境波動加大的背景下，有適度充裕的外匯存底規模能為維持人民幣匯率在合理均衡水準提供重要支撐，也能成為抵禦各類潛在外部衝擊的壓艙石。

中信證券明明團隊首席經濟學家明明則指，隨著年底臨近，若人民幣匯率能維持偏強震盪，預計相關結匯需求有望繼續支撐人民幣匯率，但當前大陸基本面對於匯率而言更多起到托底作用，權益市場迎來外資流入，但債券市場面臨一定流出壓力，預計人民幣匯率升破七仍需要更多積極因素催化。

與此同時，大陸央行連續第十個月增持黃金。數據顯示，八月底，大陸官方黃金準備報七四○二萬盎司，較上月末增加六萬盎司；黃金儲備餘額增至二五三八億美元，占同期外匯存底比重升至百分之七點六四的歷史新高，反映大陸外匯存底資產結構不斷調整。

儘管在國際金價處於高位的情況下，大陸央行八月增持規模處於較低水準，但王青研判，國際金價在相當長一段時間內呈現出易漲難跌的態勢，人行增持黃金能夠增強主權貨幣的信用，為穩慎推進人民幣國際化創造有利條件，增持黃金仍會是人行未來的大方向。

