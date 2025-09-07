主持召開中俄友好會議 李鴻忠：中俄關係始終沿正確方向前行

中共中央政治局委員，大陸全國人大常委會副委員長，中俄友好、和平與發展委員會中方主席李鴻忠6日主持中俄友好、和平與發展委員會第15次全體會議表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終沿著正確方向穩步前行、高水平發展。

新華社報導，會議由俄國家杜馬副主席亞羅瓦婭、委員會雙方各理事會主席及代表80餘人與會。李鴻忠稱，習近平主席和普亭總統分別向此次會議致賀辭，「對委員會積極發揮中俄民間交往主渠道作用提出殷切期望，讓我們倍受鼓舞、倍感振奮。」

李鴻忠稱，委員會要以兩國元首重要共識和致辭要求為遵循，充分發揮委員會工作特點和資源優勢，加快構築民間交往立體網絡，積極助力青年人才培養交流，當好兩國友好合作、民心相通的橋梁紐帶，更好服務中俄關係大局。

委員會俄方主席季托夫宣讀普亭總統賀辭，高度評價俄中關係和委員會為賡續俄中友好發揮的重要作用，表示願與中方共同努力，進一步加強民間外交和公共外交，推動委員會工作取得更多豐碩成果。

據俄羅斯衛星通訊社報導，季托夫在東方經濟論壇期間做出多項提議，包括與中方共同成立俄羅斯商貿文化中心，該項目將成為俄羅斯知名品牌重要平台，並將促進文化交流；允許中國微信和AliPlay系統為俄羅斯公民開放服務，中國方面接受俄羅斯SBP快速支付系統和MIR支付系統的服務等。

李鴻忠5日在俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克表示，中俄都是具有重要影響力的大國，是維護全球戰略穩定、完善全球治理的建設性力量。他稱，當前全球性挑戰此起彼伏，全球治理赤字日益突出。很多問題不再局限於一國內部，也不再是一國之力能夠應對。

李鴻忠4日與俄羅斯總統普亭會面，表示北京願同莫斯科一道，推動中俄關係向更高水平、更廣領域、更深層次發展。會面中普亭感謝中國對俄公民試行免簽政策，並派出高級代表團出席第十屆東方經濟論壇，並表示莫斯科將同北京一道，不斷推動俄中新時代全面戰略協作夥伴關係和各領域合作邁上新台階。

大陸外交部發言人郭嘉昆2日宣布，中國決定自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄羅斯持普通護照人員赴華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。普亭稱該舉具有重大意義，將關係到數十萬甚至數百萬俄羅斯人，毫無疑問會使俄羅斯民眾赴中旅行增多。