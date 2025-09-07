快訊

九三閱兵後…陸發射遙感四十號03組衛星 開展電磁環境探測

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸遙感四十號03組衛星搭乘長征六號改運載火箭，7日0時34分於太原衛星發射中心成功發射。新華社

大陸官方九三閱兵大秀軍事肌肉後，持續推進航太項目火箭發射。7日，遙感四十號03組衛星搭乘長征六號改運載火箭，7日0時34分於太原衛星發射中心成功發射。該組衛星主要用於開展電磁環境探測及相關技術試驗。

綜合新華社、中國航天報報導，長六改火箭由中國航天科技集團有限公司八院抓總研製，是大陸首型固液捆綁中型運載火箭，全箭為兩級半構型，芯一、二級採用液氧煤油推進劑，可滿足單星、雙星、三星、堆疊、壁掛等多種發射方式，500公里高度太陽同步軌道運載能力不小於6.5噸。

目前，長六改火箭已進入高密度發射階段。本次發射與上一次相隔20天，在上一發火箭尚未完成發射時，下一發火箭就已提前進入發射場技術區開展恢復工作。且本次發射是長征系列運載火箭第593次發射，顯示其發射頻率高。

在本次大陸的九三閱兵中，軍事航天部隊方隊受矚。2024年4月19日，中共將軍事航天部隊「作為新型戰略兵種列陣人民軍隊序列」；今年7月31日，軍事航天部隊軍旗正式公布。

火箭 衛星 閱兵 新華社

