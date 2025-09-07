【專家之眼】中共紀念抗戰為凝聚威懾人心 對兩岸呢？

抗戰勝利80周年剛過，歷史正以奇特姿態展現其重要性。中共最近舉辦一系列紀念活動，高潮是3日在天安門廣場舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」及閱兵式。舉辦活動目的是多方面的：向內凝聚民族意識、向外威懾對手；然而，對兩岸來說，活動除了有威懾台獨意味外，還有團結人心的效果嗎？本文認為，辦活動者背後堅持的立場，把兩岸議題裡應能放軟以團結眾人的立場變得更硬，似乎暗示主事者眼中，歷史比未來更有重要性。

之所以如此說，是因為抗戰意義非比尋常，尤其在當前兩岸局勢阢隉時刻，紀念起來更有意義。國人曾為抗戰付出血淚代價，但在另方面，國民黨今年發布的抗戰紀念影片亦指出：80年前，中華民國政府宣告抗戰勝利，這是中華民族，在世界歷史上最為光輝、榮耀時刻。對比綠營政府給台人建構的殖民史觀，當代要處理這麼讓人具有複雜情緒的一場勝利紀念，其實有很多發揮空間。

北京對此已透過閱兵對國際呈現當代中共的高光時刻了。而在兩岸部分，如果真具有大政府自信，應可如過去談論抗戰，曾經肯定國民黨正面戰場貢獻的立場，兼容不同認同者分享自身榮耀，藉以達到團結效果。但此次執行起來，卻出現了與過去不同方式。

在閱兵當天演說的歷史回顧部分，習近平表示：「在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。」由於當年領導抗戰的國民政府並不使用「抗日民族統一戰線」名詞，中共也確實在敵後發展，習的說法或可解釋成當年中共影響下的抗日作用。

然而，在前期邀請階段，中共部會說法卻似乎逐漸調整立場，最後幾乎沒留下各自解釋的餘地。他們在7、8月時提到「中國共產黨領導開闢的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成了共同抗擊日本侵略者的戰略局面」，甚至包括過去立場較強硬的國防部，8月27日卻出現不同說法：「中國共產黨以卓越的政治領導力和正確的戰略策略，指引了中國抗戰的前進方向，堅定不移推動全民族堅持抗戰、團結、進步。中國共產黨人勇敢戰鬥在抗日戰爭最前線，支撐起中華民族救亡圖存的希望，成為全民族抗戰的中流砥柱。」後面說法把領導、最前線等概念都包含進去了，本來預計9月到訪的台灣客人與樂觀其成的政黨領袖，聽到如此論述，不知有何看法？

這就給人檢視台灣客人之所以要去的理由了。例如9月2日去北京的洪秀柱女士，對民進黨政府抹滅歷史記憶的評論是很有見地的。然而，她也提到「中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，我有責任延續這段抗戰精神。此行只為傳承歷史真相，只為向英靈致敬」。

不知道提及曾任中國國民黨主席的洪女士，提到黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，為什麼不在紀念抗戰場合交代一下黨的抗戰角色？當時蔣中正著名的「最後關頭」演說，所傳達的，就是即便追求和平，還是有底線的概念。她所提到的抗戰精神，有沒有包括這個部分？而她說此行「只為傳承歷史真相」，當她面對不同的歷史描述與眾多媒體場合，她又怎麼不卑不亢地傳承真相？

總結言之，抗戰已經過去80年了，但先輩在戰場上流的血淚犧牲，仍讓同民族聞之動容不已，尤其此事曾經承載國共第二次合作經驗，本是可以透過多角度敘事，推進兩岸和平共榮的想像，結果看台媒相關評論，並讓客人不得不面對的回應，卻似乎不盡人意？連80年前的歷史敘事都還需要更多的兼容並蓄，未來兩岸追求心靈契合的合作，恐怕還待有魄力遠見的領導多多費心。