美眾院報告 指五角大廈資助大陸數百項研究

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
美國眾議院中國共產黨特別委員會指責美國國防部為與中國國防工業相關的大學和研究所資助了數百個項目。圖為五角大廈。路透
美國眾議院中國共產黨特別委員會指責美國國防部為與中國國防工業相關的大學和研究所資助了數百個項目。圖為五角大廈。路透

南華早報報導，美國眾議院中國共產黨特別委員會將矛頭指向美國國防部，指責其為與中國國防工業相關的大學和研究所資助了數百個項目，這是華盛頓對可能有利於北京軍事現代化的研究關係感到不安的最新跡象。

該委員會的共和黨議員五日公布這份長達七十九頁的報告。報告稱，這些項目使中國能夠「利用」美國大學來推動其軍事和技術崛起。共和黨人寫道：「平衡學術自由和開放科學與國家安全利益非常重要。」他們繼續表示，然而，與民主社會不同的是，民主社會的科學開放規範建立在相互信任、透明度和研究誠信的基礎上，但中國的機構卻在國家主導的研究模式下運作，這種模式高度政治化，服從於國家戰略目標，包括軍事和經濟優先事項。

報導稱，五角大廈沒有立即回應置評請求。但五角大廈內部一些人認為，只要研究是「基礎性的」—旨在廣泛科學傳播的基礎研究或應用研究——並且「既不受控制也不受保密」，就應該保持開放。北京方面先前曾表示，與美國的科技合作是「互惠互利的」。

中國大陸駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇稱該報告「毫無根據」。

該委員會的調查發現，二○二三年六月至二○二五年六月期間發表的約一千四百篇研究論文引用了美國國防部支持、並與中國合作夥伴共同開發、但其中包括出現在美國政府黑名單上的論文。

該報告稱，已確認的出版物由約七百項國防撥款資助，其中超過一半涉及隸屬於中國國防研究和工業基礎的實體。該委員會稱，這些項目總額超過廿五億美元，涵蓋人工智慧、高超音速、量子感測、半導體和下一代推進等「敏感」研究領域。委員會表示，其中許多項目具有「明顯軍事用途」。

北京 國防 眾議院 五角大廈

相關新聞

加澳軍艦駛入台灣海峽 解放軍全程跟監警戒「掌握情況」

加拿大「魁北克市」號（Ville de Québec）護衛艦和澳洲「布里斯班」號（Brisbane）飛彈驅逐艦，6日駛...

前主席易會滿被查 中國證監會表態：下大力氣鏟除腐敗土壤

中國證監會前主席易會滿今遭中共中紀委通報，因「涉嫌嚴重違紀違法」接受審查調查。對於此案，中國證監會黨委今日召開會議，由現...

加拿大將重審對中電動車、鋼鋁關稅 評估是否維持現行稅率

大陸與加拿大緊張關係有望緩解。加拿大財政部長辦公室證實，聯邦政府已啟動相關工作，將對去年九月杜魯多政府向中國電動車、鋼鐵...

連兩任陸證監會主席遭查 陸網戲稱與防長成「高危行業」

前中國證監會主席易會滿被查的消息流傳多時後，今天終由中共中紀委官網公開證實。由於易會滿的前一任證監會主席劉士余也被中紀委...

加澳軍艦過台海 共軍東部戰區：增加安全風險

中共九三閱兵後，加拿大、澳洲軍艦今日凌晨駛入台灣海峽，共軍東部戰區晚間稱其「滋擾挑釁」，已「全程跟監警戒，有效應對處置」...

