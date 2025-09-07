美眾院報告 指五角大廈資助大陸數百項研究

南華早報報導，美國眾議院中國共產黨特別委員會將矛頭指向美國國防部，指責其為與中國國防工業相關的大學和研究所資助了數百個項目，這是華盛頓對可能有利於北京軍事現代化的研究關係感到不安的最新跡象。

該委員會的共和黨議員五日公布這份長達七十九頁的報告。報告稱，這些項目使中國能夠「利用」美國大學來推動其軍事和技術崛起。共和黨人寫道：「平衡學術自由和開放科學與國家安全利益非常重要。」他們繼續表示，然而，與民主社會不同的是，民主社會的科學開放規範建立在相互信任、透明度和研究誠信的基礎上，但中國的機構卻在國家主導的研究模式下運作，這種模式高度政治化，服從於國家戰略目標，包括軍事和經濟優先事項。

報導稱，五角大廈沒有立即回應置評請求。但五角大廈內部一些人認為，只要研究是「基礎性的」—旨在廣泛科學傳播的基礎研究或應用研究——並且「既不受控制也不受保密」，就應該保持開放。北京方面先前曾表示，與美國的科技合作是「互惠互利的」。

中國大陸駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇稱該報告「毫無根據」。

該委員會的調查發現，二○二三年六月至二○二五年六月期間發表的約一千四百篇研究論文引用了美國國防部支持、並與中國合作夥伴共同開發、但其中包括出現在美國政府黑名單上的論文。

該報告稱，已確認的出版物由約七百項國防撥款資助，其中超過一半涉及隸屬於中國國防研究和工業基礎的實體。該委員會稱，這些項目總額超過廿五億美元，涵蓋人工智慧、高超音速、量子感測、半導體和下一代推進等「敏感」研究領域。委員會表示，其中許多項目具有「明顯軍事用途」。