加拿大將重審對中電動車、鋼鋁關稅 評估是否維持現行稅率

大陸與加拿大緊張關係有望緩解。加拿大財政部長辦公室證實，聯邦政府已啟動相關工作，將對去年九月杜魯多政府向中國電動車、鋼鐵及鋁產品徵收的關稅展開審查，以確定現行稅率是否應繼續維持。與此同時，中方也宣布將延長對加拿大進口油菜籽的反傾銷調查期限至明年三月。

去年九月，加拿大時任杜魯多政府宣布，自二○二四年十月一日起對中國製電動車徵收百分之一百的附加稅，並於十月十五日起對中國鋼鋁製品徵收百分之廿五的關稅。

中國隨後發起「反歧視調查」，同時宣布對加拿大油菜籽發起反傾銷調查，大陸商務部公告，認定原產於加拿大的進口油菜籽存在傾銷，決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，自今年八月十四日起對所有加拿大公司徵收百分之七十五點八的保證金。

九月五日，大陸商務部發布公告稱，對去年九月九日開始對原產於加拿大的進口油菜籽進行的反傾銷調查。鑑於本案情況複雜，商務部決定將調查期限延長至二○二六年三月九日。

加拿大「國家郵報」四日報導，加拿大當地時間周四晚，加拿大財政部長辦公室發給加拿大媒體的一份聲明稱，「官員們目前正推進審查工作，內容包括評估中國的相關政策與貿易慣例，以及現行附加關稅的徵稅範圍和稅率是否仍具備合理性。」聲明稱，審查工作預計將於下個月正式啟動。「政府將在適當時機持續更新審查進度」。加方官員稱，自上述對華產品關稅政策實施以來，相關產品的進口量「已大幅下降」。

報導指，該聲明發布的當天，加拿大總理辦公室同步宣布，將派遣一名議會秘書隨貿易代表團訪問中國。同時，加拿大西部省分的省長們正持續向聯邦政府施壓，要求取消對中國電動車的關稅，進而推動中國取消對加拿大油菜籽的貿易措施。

加拿大廣播公司（ＣＢＣ）報導，為緩解兩國緊張局勢，加拿大總理卡尼的國會秘書布洛伊斯和薩斯喀徹溫省省長莫伊於九月六日至九日訪問大陸，希望能與中方就油菜籽進口保證金問題展開談判。

莫伊透露，代表團將與中方官員和受關稅影響的產業相關方會面，同時強調此行目的是為加中國家層級的貿易協定談判奠定基礎。