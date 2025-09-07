陸無人機、中重型車 美考量國安風險擬禁止進口

儘管中美關稅戰休兵，但美國政府計劃推出新規，禁止進口大陸無人機及中型和重型車輛。此前，美國已以國安風險為由，對汽車和卡車採取限制措施。

美國商務部5日發布聲明稱，最快將在本月發布相關規則，以應對涉及無人機及供應鏈的關鍵資訊與通信技術帶來的國安風險，以及來自中國大陸等國家、重量超過一萬磅的車輛。

不過，美國商務部並未透露關於限制措施的具體細節。

大陸製造的產品占據美國商用無人機絕大部分，超過一半來自全球最大無人機製造商大疆（DJI）。

這次針對無人機和重型車輛的擬議限制，延續先前已推出的汽車和卡車進口管制措施。

今年1月，美國前總統拜登政府敲定新規，計劃自2026年底起幾乎全面禁止大陸汽車和卡車進入美國市場，理由是擔憂大陸車載軟體和硬體的安全風險。

美國商務部當時表示，可能將無人機系統納入限制範圍，包括機載電腦、通信與飛行控制系統、地面控制站、操作軟體以及數據存儲等。

美國商務部隨後在今年4月對中型和重型車輛及零組件發起國安調查，並在7月將無人機及相關元件納入調查，這些行動可能將導致更高關稅。

今年6月，美國總統川普簽署行政命令，要求強化防範具有威脅性的無人機，並推動美國無人機製造業發展。