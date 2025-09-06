前主席易會滿被查 中國證監會表態：下大力氣鏟除腐敗土壤

中國證監會前主席易會滿今遭中共中紀委通報，因「涉嫌嚴重違紀違法」接受審查調查。對於此案，中國證監會黨委今日召開會議，由現任主席吳清主持，表態稱堅決維護中共中央決定，還說要「完善防治新型腐敗和隱性腐敗的有效機制、手段，下大力氣鏟除腐敗滋生的土壤和條件」。

據中國證監會微信公眾號，9月6日，證監會黨委召開會議，傳達中紀委對易會滿「涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定」。文章稱，「與會同志一致表示，堅決擁護黨（中共）中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定」。

該會議由中國證監會現任主席吳清主持。會議表示，中紀委決定充分體現中共堅持反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的一貫立場，充分釋放了一步不停歇、半步不退讓、把反腐敗鬥爭進行到底的強烈信號。

會議還說，要深入學習貫徹中共總書記習近平「關於黨（中共）的建設」的重要思想，以實際行動堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

對於反腐，會議強調，要清醒認識全面從嚴治黨永遠在路上，全面落實二十屆中央紀委四次全會部署，始終保持戰略定力和高壓態勢，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰。

會議還提到，要樹牢正確權力觀，狠抓作風建設，還有全方位完善公權力監督制約機制，深化風腐同查同治，完善防治新型腐敗和隱性腐敗的有效機制、手段，下大力氣鏟除腐敗滋生的土壤和條件，以及深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，推進中央巡視整改常態化長效化，「切實把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去」。

至於大陸資本市場運作，會議要求，要依法加強監管、有效防範風險，大力推動資本市場高質量發展，更好服務經濟持續回升好轉和「中國式現代化」大局。