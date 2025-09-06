聽新聞
加澳軍艦過台海 共軍東部戰區：增加安全風險
中共九三閱兵後，加拿大、澳洲軍艦今日凌晨駛入台灣海峽，共軍東部戰區晚間稱其「滋擾挑釁」，已「全程跟監警戒，有效應對處置」，並指控加方、澳方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。
據共軍東部戰區晚間發布訊息，東部戰區新聞發言人施毅表示，9月6日，加拿大「魁北克市」號護衛艦、澳大利亞「布里斯班」號驅逐艦過航台灣海峽並滋擾挑釁。
施毅說，解放軍東部戰區組織海空兵力對其過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。
他指控，加方、澳方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
綜合加拿大電視網和陸媒環球時報報導，上述兩艘軍艦是於六日凌晨駛入台灣海峽，這是六月以來，再次有外國軍艦過航台海。
加拿大海軍此次出動軍艦為「魁北克市」號（Ville de Québec）護衛艦，澳洲則為「布里斯班」號（Brisbane）飛彈驅逐艦。
上述兩艘軍艦，剛於上月十七日起，在南海與菲律賓海軍，進行為期十五天的聯合航行，內容包括兩棲作戰、陸地作戰和實彈演習，並已幾次遭到陸方反彈。
