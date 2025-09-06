連兩任陸證監會主席遭查 陸網戲稱與防長成「高危行業」

前中國證監會主席易會滿被查的消息流傳多時後，今天終由中共中紀委官網公開證實。由於易會滿的前一任證監會主席劉士余也被中紀委調查，雖以降職軟著陸收場，但外界因此戲稱，證監會主席如今與國防部長一樣，都是中國的「高危行業」。

易會滿雖然被查，但綜合證券業界人士看法及中國媒體分析，易會滿自2019年1月至2024年2月任職證監會主席的5年間，推動中國資本市場進行了多項重要改革。

這當中包括，2019年7月22日科創板開市，促成首批科創板公司正式上市交易；2021年11月15日在中共總書記習近平指示下，成立「北京證券交易所」並開市；2023年2月17日A股全面實施註冊制，成為中國資本市場史上被認為具里程碑意義的重大事件。

但易會滿在任的5年間，中國股市先盛後衰，整體走向熊市。在他2019年1月26日就任證監會主席時，上證指數為2724.50點；到2021年2月2日攻上3731.69點高峰，同年維持高檔震盪。

但進入2022年，上證指數反轉向下盤跌量縮，步入長達近3年的空頭市場，更在2023年底至2024年初接連跌破3000點大關及2700點關卡；到易會滿2024年2月7日卸任時，上證指數也僅反彈到2829.70點作收。總計他在任的5年間，上證指數收盤共有20次跌破3000點。

易會滿卸任第2天的2024年2月8日，中國股市便以大漲作收，原因是許多中國股市投資人對此額手稱慶，且期待中國官方調查並追究他證監會主席任內，大量放行體質不佳的新股上市，導致上市公司大股東瘋狂藉此圈錢，股民卻損失慘重的責任。

界面新聞報導，易會滿被查的消息近期已在中國網路上流傳。而他上一次公開亮相，是出席今年7月29日全國政協經濟委員會「做好當前穩外貿工作」協商會，以卸任證監會主席後轉任的全國政協經濟委員會駐會副主任身分出席。

易會滿的前任劉士余，則是在2016年2月至2019年1月擔任中國證監會主席，接任前係擔任中國農業銀行行長。在他上任前，中國股市遭設計不良的熔斷制度重創，劉士余執掌證監會後不久即在接受央視專訪時表示，他出任證監會主席的首要任務為「監管」。

劉士余卸任證監會主席後，即轉任中華全國供銷合作總社理事會主任；但2019年5月19日，中紀委即宣布「劉士余同志」涉嫌違紀違法，「主動投案」，正配合中央紀委國家監委審查調查。

同年10月4日，劉士余被通報「嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，並構成嚴重職務違法，且在中共18大後不收斂、不收手」，但能「主動投案，如實交代」，因此被留黨察看2年，並降為正處級一級調研員，終止其中共19大代表資格，收繳其違紀違法所得。這被普遍認為是「軟著陸」、「得以善終」的處分。

如今易會滿被查，不少中國股市投資人除再度額手稱慶外，也和一些其他網友立刻聯想到劉士余的被查。其中即有網友戲稱，連續兩個前任證監會主席被查，和先前連續兩個前任國防部長被查（李尚福與魏鳳和）如出一轍，這讓證監會主席和國防部長一樣，都成為中國的「高危行業」。