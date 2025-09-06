多名同學落馬！前陸證監會主席易會滿涉嚴重違紀 家人也被帶走調查

中共中央紀委6日證實，十四屆全國政協經濟委員會副主任、前證監會主席易會滿，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。數位消息人士表示，易會滿是在2025年8月29日左右被帶走調查，他的幾個家人也被一併帶走。而在此前的幾個月裡，易會滿在上個世紀80年代就讀於浙江銀行學校時的數名同學，已經先期落馬。

經濟觀察報報導，易會滿中學就讀於蒼南縣靈溪中學（又名蒼南縣三禾高級中學），後進入浙江銀行學校城市金融專業就讀。彼時，浙江銀行學校為隸屬於中國人民銀行總行的中專學校，2002年升格為浙江金融職業學院。

浙江銀行學校一度有「浙江金融界的黃埔軍校」之稱，曾培養了眾多金融系統的幹部。2013年11月，該校官方網站刊發的一篇文章稱，學校「已經為全國金融系統輸送了5萬名金融人才，約佔浙江全省金融從業人員的四分之一，近百名校友成為省級分行及以上經營高管。」

上述熟悉易會滿的人士稱，易會滿對於家鄉及母校一直有比較深的感情，「原來每年過年時，他基本都會回到溫州老家。靈溪中學的校慶，他發過影片慶祝；浙江銀行學校的校慶，他也到現場參加過。」

從銀行學校畢業後，易會滿被分配到中國人民銀行杭州市分行工作。幾個月後，即1985年1月，他就調到了中國工商銀行。

在工商銀行，易會滿從杭州分行計劃處開始做起，一路到工商銀行董事長。2019年1月，54歲的易會滿離開了工作34年的工商銀行，到大陸證監會接替劉士餘，出任證監會黨委書記、主席之職，由此也官至正部。

任職證監會主席的五年多時間裡，易會滿主要的工作之一是「全面實行股票發行註冊制」。從2019年1月至2024年2月，也在易會滿任上，大陸股市共發行新股超過1700檔，為證監會歷任主席之最。

2024年2月，59歲的易會滿被免去證監會黨委書記、主席之職。幾個月後，他被增補為第十四屆全國政協委員，並出任政協經濟委員會駐會副主任。

知情者稱，此番易會滿被查之前，已有「徵兆」顯現，其中就包括浙江銀行學校他的數名同學的先期落馬。其中之一，林鵬。2025年4月，農業銀行數據中心前黨委委員、紀委書記林鵬，涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組紀律審查和山東省菏澤市定陶區監察委員會監察調查。

有浙江金融界人士指出，林鵬畢業於浙江銀行學校，且與易會滿同為溫州蒼南人。林鵬的職場升遷，得力於易會滿的舉薦。

其二，沈榮勤。2025年5月，工商銀行浙江分行前黨委書記、行長沈榮勤涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組紀律審查和遼寧省錦州市監察委員會監察調查。

沈榮勤與易會滿同屬浙江銀行學校1984屆校友。此外，沈榮勤還曾擔任過該校校友總會會長。

而在林鵬及沈榮勤之前，曾任農業銀行前黨委委員、副行長的樓文龍，在2024年5月，也因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

樓文龍，1980年畢業於浙江銀行學校。畢業之後，一度留校任教，曾擔任學校團委書記兼學生科長、城市金融教研室主任。易會滿在浙江銀行學校就讀期間，所學專業即為城市金融。

2025年8月25日，福建省泉州市中級人民法院一審公開宣判樓文龍案。法院認定，樓文龍受賄金額折合人民幣共計8451萬元。由此，泉州中院對樓文龍以受賄罪判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。