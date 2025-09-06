加澳軍艦駛入台灣海峽 解放軍全程跟監警戒「掌握情況」

加拿大「魁北克市」號（Ville de Québec）護衛艦和澳洲「布里斯班」號（Brisbane）飛彈驅逐艦，6日駛入台灣海峽。兩艘軍艦目前沿台灣海峽中線以東持續北上，目的地尚未明確。共軍稱已進行全程跟監警戒，「情況盡在掌握」。

加拿大電視台（CTV）報導，加拿大國防部並未證實軍艦是否駛入台海，但加拿大聯合作戰司令部發言人說，司令部將在渥太華發布一項聲明。

大陸外交部發言人郭嘉昆5日批評，此舉「炫耀武力、挑動對抗」，只會加劇局勢緊張，破壞地區穩定。郭嘉昆稱，中國大陸維護自身領土主權和海洋權益、維護南海和平穩定的決心堅定不移，敦促有關國家停止在南海拉幫結派、興風作浪，停止損害地區和平穩定。

針對兩艦駛入台海，解放軍表示已對全程跟監警戒，情況盡在掌握。南部戰區新聞發言人田軍里4日指出，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的企圖都不可能得逞。

這支加澳聯合艦隊於2日上午9時30分，自菲律賓蘇比克灣美軍基地啟航，沿台灣海峽中線以東謹慎航行。

魁北克市號日前在菲律賓附近海域，參加菲澳加聯合巡航，引起中方不滿。田軍里批評菲律賓拉攏域外國家進行聯合巡航，破壞地區和平穩定，並表示南部戰區海軍3日赴南海海域進行例行巡航，時刻保持高度戒備，任何攪局南海、製造熱點的企圖都不可能得逞。

路透此前報導，菲律賓、澳洲和加拿大海軍8月17日起在南海舉行為期15天的聯合航行，內容包括兩棲作戰、陸地作戰和實彈演習。