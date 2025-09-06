大陸仲裁法修訂草案將三審 擬進一步完善網路線上仲裁制度

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議將於9月8日至12日在北京舉行，仲裁法修訂草案將提請本次常委會會議三審。全國人大常委會法制工作委員會發言人黃海華5日表示，仲裁法修訂草案三次審議稿擬進一步完善網路線上仲裁制度，拓寬特別仲裁適用範圍，完善支持仲裁的相關制度等。

第一財經日報報導，先前於2024年11月、2025年4月，仲裁法修訂草案，曾提請中共全國人大常委會會議進行了初次審議與二次審議。本次修訂是仲裁法施行三十年以來的一次重要修訂。

仲裁作為一種替代性爭議解決方式，相較傳統的訴訟，具有效率高、綜合成本低、保密性強的優勢，在經濟快速發展與全球經濟融合進程加快的當下，成為高效解決商事糾紛，特別是不同類型的國際商事爭端的重要手段。

隨著大陸社會主義市場經濟的發展和對外開放的擴大，現行仲裁法的部分內容，已經不能很好地適應發展的需要。大陸司法部部長賀榮在就修訂草案向十四屆全國人大常委會第十二次會議作說明時曾指出，仲裁工作暴露出涉外制度缺乏、開放包容度不夠、監管制度不健全等問題。在修訂草案的審議過程中，如何加強涉外仲裁、加強仲裁機構建設等問題備受關注。

黃海華表示，在仲裁法修訂草案二審稿公開徵求意見期間，共收到284人次提出的1101條意見，另收到來信56封。「社會公眾普遍認為，修訂草案二審稿認真吸收各方面提出的意見建議，對涉外仲裁、仲裁監督和法院支持仲裁等相關制度作了修改完善，符合仲裁實踐發展需要，有利於打造國際商事仲裁優選地，並就網路線上仲裁、強化對仲裁的支持力度、拓寬特別仲裁的適用範圍等提出相關意見建議。經認真研究，修訂草案三審稿吸收採納並作進一步修改完善。」