快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

中紀委證實易會滿落馬！任職證監會五年1700家IPO 上證僅上漲190點

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
易會滿在大陸證監會任職的5年期間，推出多項雄心勃勃的改革舉措，包括2019年在上海上市的科創板，以及2021年成立的北京證券交易所等措施。但5年期間，A股公司總數增加1,700家，引發市場亂象疑慮。中新社
易會滿在大陸證監會任職的5年期間，推出多項雄心勃勃的改革舉措，包括2019年在上海上市的科創板，以及2021年成立的北京證券交易所等措施。但5年期間，A股公司總數增加1,700家，引發市場亂象疑慮。中新社

中共中央紀委國家監委網站6日通報，十四屆全國政協經濟委員會副主任易會滿，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。而易會滿在任職大陸證監會主席5年期間，A股公司總數增加約1,700家；滬指共有20次收盤跌破3,000點，僅上漲約190點。

第一財經日報報導，證監會第九任主席易會滿，於2019年1月26日上任， 2024年2月7日卸任，任職5年期間，A股公司總數增加約1,700家；上證指數從2,597.78點上漲到2,788.55點，僅上漲約190點；同期，創業板指從1,271.27點到1,573.37點，深證成指從7,684點到8,212.84點，分別上漲約302點和528點。

根據統計，從易會滿上任到被免，A股共有20次跌破收盤價3,000點。

同花順報導，易會滿在大陸證監會任職的5年期間，推出了多項雄心勃勃的改革舉措，包括2019年在上海上市的科創板，以及2021年成立的北京證券交易所，為創新型中小企業融資提供便利。

易會滿也推行了股票發行註冊制，取代了先前的核准制（企業必須經過監管機關的嚴格審核程序），掀起大陸企業在國內外一波高調的IPO浪潮，但也引發市場亂象，挨轟圖利企業透過IPO圈錢，掏空股市動能，還放行許多不良公司「帶病上市」。

易會滿被查消息5日已在網路上流出。路透5日曾引述消息人士報導，去年突然卸職調往全國政協的大陸證監會前主席易會滿，涉嫌嚴重違紀違法被調查。值得注意的是，大陸證監會及易會滿執掌過的中國工商銀行，近年接連有高層落馬。

IPO 北京 陸企

延伸閱讀

新凱來滿手單 拚2027年IPO

金融界反腐再傳震撼彈 路透曝陸證監會前主席易會滿遭帶走調查

路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

監委關注「番」字地名涉歧視 嘉縣番路鄉、阿里山鄉長錯愕驚訝

相關新聞

中紀委證實易會滿落馬！任職證監會五年1700家IPO 上證僅上漲190點

中共中央紀委國家監委網站6日通報，十四屆全國政協經濟委員會副主任易會滿，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律...

大陸仲裁法修訂草案將三審 擬進一步完善網路線上仲裁制度

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議將於9月8日至12日在北京舉行，仲裁法修訂草案將提請本次常委會會議三審。全國人大常委...

香江風情／熱氣球節變風箏節 民眾花7千不如飛大阪玩

籌備8年的香港首屆國際熱氣球節，9月4日起一連4天舉辦，但活動前曾宣傳可搭乘熱氣球一覽維多利亞港景色，但開幕後熱氣球卻不准載客升空，遭嘲諷為「風箏節」，已經付費的消費者群起投訴，聯合報資深香港特派員李春，帶來第一手觀察與直擊。

【專家之眼】談談炒作東沙鑽油平臺「越界」案

9月2日美國智庫《詹姆士城基金會》(The Jamestown Foundation)在其網站「中國短評」(China ...

抗川普貿易施壓 習近平將視訊參加金磚特別峰會

大陸國家主席習近平今年七月首次缺席在巴西召開的金磚峰會，但在巴西總統顧問阿莫林近日訪問北京，出席中共九三閱兵、與大陸外長...

大陸將實施小行星撞擊任務 驗證防禦方案可行性

大陸近年在太空上的各項建設如火如荼，最新的消息顯示，大陸要建立「中國版的小行星防禦體系」，正在規劃對一顆小行星實施動能撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。