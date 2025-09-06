中紀委證實易會滿落馬！任職證監會五年1700家IPO 上證僅上漲190點

中共中央紀委國家監委網站6日通報，十四屆全國政協經濟委員會副主任易會滿，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。而易會滿在任職大陸證監會主席5年期間，A股公司總數增加約1,700家；滬指共有20次收盤跌破3,000點，僅上漲約190點。

第一財經日報報導，證監會第九任主席易會滿，於2019年1月26日上任， 2024年2月7日卸任，任職5年期間，A股公司總數增加約1,700家；上證指數從2,597.78點上漲到2,788.55點，僅上漲約190點；同期，創業板指從1,271.27點到1,573.37點，深證成指從7,684點到8,212.84點，分別上漲約302點和528點。

根據統計，從易會滿上任到被免，A股共有20次跌破收盤價3,000點。

同花順報導，易會滿在大陸證監會任職的5年期間，推出了多項雄心勃勃的改革舉措，包括2019年在上海上市的科創板，以及2021年成立的北京證券交易所，為創新型中小企業融資提供便利。

易會滿也推行了股票發行註冊制，取代了先前的核准制（企業必須經過監管機關的嚴格審核程序），掀起大陸企業在國內外一波高調的IPO浪潮，但也引發市場亂象，挨轟圖利企業透過IPO圈錢，掏空股市動能，還放行許多不良公司「帶病上市」。

易會滿被查消息5日已在網路上流出。路透5日曾引述消息人士報導，去年突然卸職調往全國政協的大陸證監會前主席易會滿，涉嫌嚴重違紀違法被調查。值得注意的是，大陸證監會及易會滿執掌過的中國工商銀行，近年接連有高層落馬。