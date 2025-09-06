【專家之眼】談談炒作東沙鑽油平臺「越界」案

9月2日美國智庫《詹姆士城基金會》(The Jamestown Foundation)在其網站「中國短評」(China Brief)欄位，以「耍詐遊戲：中國鑽油設施侵害臺灣之東沙島」(Rigging the Game: PRC Oil Structures Encroach on Taiwan’s Pratas Island)為題發表研究報告(https://jamestown.org/program/rigging-the-game-prc-oil-structures-encroach-on-taiwans-pratas-island/)，針對中國大陸中國海洋石油集團有限公司(CNOOC：China National Offshore Oil Corporation)在東沙附近海域實施探勘活動，指稱此等作為將會侵害我方海洋權益，認為政府必須仿效越南對此公開表態，方能阻止事態繼續惡化。

隨後總統府發言人郭雅慧針對英國《衛報》(The Guardian)9月2日依據前述研究報告，以「中國在臺灣專屬經濟海域內探勘開發油氣—專家指稱此舉可能係北京採取『灰色地帶行動』攫取爭議地域行動」(China drilling for oil and gas inside Taiwan’s exclusive economic zone—Exclusive: Experts say the move could be part of Beijing’s ‘greyzone’ grab for disputed territory)為題之報導(https://www.theguardian.com/world/2025/sep/02/china-drilling-oil-gas-inside-taiwan-exclusive-economic-zone)，表示「有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、風險等進行整體研議以為因應；中國應對此行為作出清楚說明，並即刻停止在我國在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。」

同時郭雅慧亦指控近年來中國大陸在其周邊海域油氣探勘活動，「涉及違反《聯合國海洋法公約》等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險。」儘管如此，顯然賴清德政府僅將回應限制在口頭表態，明白讓各方看出無意採取具體行動進行對抗或是驅離。英國《衛報》依據郭雅慧回應聲明，再以「臺灣指控中國違反國際法進行探採作業—該島政府要求中方停止在其經濟海域內探採油氣行動」(Taiwan accuses China of breaching international law over drilling—Island’s government demands halt to Chinese oil and gas operations in its exclusive economic zone)為題，報導回應內容。(https://www.theguardian.com/world/2025/sep/04/taiwan-china-oil-gas-drilling-exclusive-economic-zone-pratas-islands)

在此必須提醒，前述詹姆士城基金會研究報告為此事源頭，其中領銜作者為知名研究中國大陸學者艾立信(Andrew S. Erickson)，隨後兩名作者位於臺北市內湖科技企業「影臻智太股份有限公司」負責人Jason Wang(王柏仁)以及該公司員工Pei-Jhen Wu，最後再加上目前還在政治大學進修博士學位，亦在影臻智太股份有限公司負責海洋活動分析業務，來自菲律賓之Marvin Bernardo先生。(影臻智太股份有限公司官方網站為https://www.ingenispace.com/)因此聲稱中國大陸鑽油平臺在東沙海域侵門踏戶，到底是否為出口轉內銷政治操作，讀者可自行判斷。

筆者接獲英文政論網站「骨牌理論」(Domino Theory)撰稿幕僚來電詢問此事(該政論網站網址為https://dominotheory.com/)，筆者告知此事疑點甚多應係政治炒作，現僅藉《聯合新聞網專家之眼》提出說明，祈請各方先進不吝賜教。

首先必提醒，東沙島距大陸海岸線不足兩百海浬，而詹姆士城基金會研究報告所標示鑽油平臺作業位置，其實亦在中國大陸專屬經濟海域內，而依據我國《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第3條：「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層之外界界線，由行政院訂定，並得分批公告之。」讀者不妨認真尋找，東沙島海域專屬經濟海域是否曾經依法公告？假若未曾公告，就率爾指控對岸入侵探勘油氣，恐怕會自取其辱。

就算主張兩岸一邊一國，依據《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第4條：「1. 中華民國之專屬經濟海域或大陸礁層，與相鄰或相向國家間之專屬經濟海域或大陸礁層重疊時，其分界線依衡平原則，以協議方式劃定之。2.前項協議未能達成前，得與相鄰或相向國家基於諒解及合作之精神，作成過渡時期之臨時安排。3.前項臨時安排不妨礙最後分界線之劃定。」臺北與北京從未就東沙海域劃界進行協商，從何指控對岸越界呢？

更要提醒，兩岸絕對不能搞成國際問題，否則絕對無法獲得妥協方案；正因當初兩岸在法理劃界刻意保持模糊，才能創造在臺灣海峽海域合作探勘油氣空間。而且就北京立場來說，兩岸同屬一國，因此北京所擁有專屬經濟海域臺灣鄉親亦能運用；就算我們在大陸沿海，進行油氣探勘作業，對岸也不會指控我們入侵其專屬經濟海域。

讀者可查閱海巡署所公布《執法範圍》(https://www.cga.gov.tw/GipOpen/wSite/ct?xItem=5138&ctNode=891&mp=999)，在中華民國護漁範圍示意圖第29點至第30點連線，我方護漁範圍早就深入並極度接近大陸沿岸海域，依據該圖就知大陸並未跟我方計較海域界線。

我方亦確實從未正式劃設東沙島專屬經濟海域範圍；在詹姆士城基金會研究報告中有張示意圖(Figure 1: Location of Permanent Structures in Taiwan’s Claimed EEZ)，上面標明TAIWAN EEZ，就不知道從何而來？我國是否曾依據《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第3條劃設公告，還是空穴來風胡亂劃線，讀者可自行判斷。

大陸海域探勘活動向來透明，必定發布航行警告，而且相關鑽油平臺與工作船舶都會開啟AIS自動船位報告系統，同時亦都附有「海上移動服務標識」(MMSI：Maritime Mobile Service Identity)編號，在航運如此繁忙海域進行探勘，要是未曾發布航行警告，航業界早就提出抗議，怎可能如大夢初醒般，到今天才被揭露？

限於本稿件篇幅，最後提醒，對比東沙島與太平島客觀條件完全相同，假若2016年南海荒誕仲裁案，判定太平島不能主張專屬經濟海域，請問此時又強調東沙島專屬經濟海域，顯然難以自圓其說；是否應該先支持我國太平島能夠主張經濟海域，再回過頭來探討東沙經濟海域是否被侵門踏戶？