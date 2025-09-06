抗川普貿易施壓 習近平將視訊參加金磚特別峰會

大陸國家主席習近平今年七月首次缺席在巴西召開的金磚峰會，但在巴西總統顧問阿莫林近日訪問北京，出席中共九三閱兵、與大陸外長王毅見面後。據外媒報導，阿莫林透露，習近平已確認參加應巴西總統魯拉倡議，將於九月八日以視訊方式參加金磚國家特別峰會，會議主軸與因應美國貿易施壓有關。

巴西媒體「環球報」報導，阿莫林說，習近平確認將透過視訊會議參加由魯拉召集的金磚國家會議，會議將重點討論應對美國關稅措施、加強以世界貿易組織為基礎的多邊體系等議題。

報導指，魯拉在八日召開特別峰會的決定與美國加強貿易施壓有關，因為美國對巴西商品實施了新關稅（高達百分之五十）。

阿莫林還說，巴西和中國打算在經濟、投資和金融等不同領域深化合作，將來還可能擴展到軍事領域。他透露，在北京訪問時，他向中國大陸領導人遞交了巴西總統的信函，內容涉及發展戰略夥伴關係和全球治理改革。

九月四日，大陸外長王毅在北京會見阿莫林時說，中巴作為東西半球最大發展中國家，應肩負起時代重任，加強戰略協調，增進戰略互信，深化戰略合作，旗幟鮮明弘揚多邊主義，維護國際規則，維護全球南方共同利益，為完善全球治理作出積極努力。

阿莫林說，某些國家無視國際規則，濫施關稅，破壞多邊貿易體制，全球南方和金磚國家加強團結協作的重要性日益凸顯。