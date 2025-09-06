聽新聞
0:00 / 0:00

抗川普貿易施壓 習近平將視訊參加金磚特別峰會

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
2025年5月13日，巴西總統魯拉（左）訪問北京，與大陸國家主席習近平（右）舉行會談，兩人緊握雙手會見記者。新華社
2025年5月13日，巴西總統魯拉（左）訪問北京，與大陸國家主席習近平（右）舉行會談，兩人緊握雙手會見記者。新華社

大陸國家主席習近平今年七月首次缺席在巴西召開的金磚峰會，但在巴西總統顧問阿莫林近日訪問北京，出席中共九三閱兵、與大陸外長王毅見面後。據外媒報導，阿莫林透露，習近平已確認參加應巴西總統魯拉倡議，將於九月八日以視訊方式參加金磚國家特別峰會，會議主軸與因應美國貿易施壓有關。

巴西媒體「環球報」報導，阿莫林說，習近平確認將透過視訊會議參加由魯拉召集的金磚國家會議，會議將重點討論應對美國關稅措施、加強以世界貿易組織為基礎的多邊體系等議題。

報導指，魯拉在八日召開特別峰會的決定與美國加強貿易施壓有關，因為美國對巴西商品實施了新關稅（高達百分之五十）。

阿莫林還說，巴西和中國打算在經濟、投資和金融等不同領域深化合作，將來還可能擴展到軍事領域。他透露，在北京訪問時，他向中國大陸領導人遞交了巴西總統的信函，內容涉及發展戰略夥伴關係和全球治理改革。

九月四日，大陸外長王毅在北京會見阿莫林時說，中巴作為東西半球最大發展中國家，應肩負起時代重任，加強戰略協調，增進戰略互信，深化戰略合作，旗幟鮮明弘揚多邊主義，維護國際規則，維護全球南方共同利益，為完善全球治理作出積極努力。

阿莫林說，某些國家無視國際規則，濫施關稅，破壞多邊貿易體制，全球南方和金磚國家加強團結協作的重要性日益凸顯。

巴西 金磚 魯拉 閱兵 王毅 習近平

延伸閱讀

舉棋不定？習近平兩盤大棋「關鍵在俄烏衝突」 專家：還有最後2機會

習喊金正恩「好同志」 相隔6年中朝元首會談 1小時談了啥

王毅送匈牙利外長的「這雙鞋」意外成宣傳 網上熱搜賣斷貨

應對川普關稅 巴西總統顧問：習近平將視訊參加金磚國家特別峰會

相關新聞

大陸將實施小行星撞擊任務 驗證防禦方案可行性

大陸近年在太空上的各項建設如火如荼，最新的消息顯示，大陸要建立「中國版的小行星防禦體系」，正在規劃對一顆小行星實施動能撞...

認定傾銷！陸將對歐盟豬肉 徵最高62.4%保證金

大陸與歐盟就大陸電動車課徵反補貼稅的談判卡關，大陸宣布反制措施，大陸商務部昨天（五日）公告，初步認定原產於歐盟的進口相關...

抗川普貿易施壓 習近平將視訊參加金磚特別峰會

大陸國家主席習近平今年七月首次缺席在巴西召開的金磚峰會，但在巴西總統顧問阿莫林近日訪問北京，出席中共九三閱兵、與大陸外長...

墨西哥考慮對陸加稅 陸外交部：堅決反對

對於墨西哥總統薛恩鮑姆表示，考慮對沒有與墨西哥簽訂貿易協定的國家加徵關稅，包括中國大陸，大陸外交部發言人郭嘉昆5日回應說...

陸委會邱垂正明起訪美 將在華府智庫演講、拜會行政立法部門

中共九三閱兵剛結束，除外媒報導台美國防官員剛在阿拉斯加舉行秘密會談，陸委會今天宣布，為增進國際社會對當前台海情勢瞭解，主...

菲律賓嗆「勿強加紅線」 陸外交部：涉台挑釁必付代價

外交部長林佳龍傳率經貿考察團訪問菲律賓一事，進一步激化菲律賓與中國大陸雙邊關係，對於菲律賓國防部長鐵歐多洛3日回嗆北京，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。