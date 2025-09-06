聽新聞
認定傾銷！陸將對歐盟豬肉 徵最高62.4%保證金

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸宣布，對歐盟豬肉及豬副產品反傾銷調查的初步裁定結果，認為存在傾銷，採用保證金形式實施反傾銷措施。中新社
大陸宣布，對歐盟豬肉及豬副產品反傾銷調查的初步裁定結果，認為存在傾銷，採用保證金形式實施反傾銷措施。中新社

大陸與歐盟就大陸電動車課徵反補貼稅的談判卡關，大陸宣布反制措施，大陸商務部昨天（五日）公告，初步認定原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品「存在傾銷」，決定以保證金形式實施臨時反傾銷措施，自今年九月十日起實施，將徵收最高百分之六十二點四保證金。

大陸商務部於二○二四年六月十七日，宣布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品（以下稱被調查產品）進行反傾銷立案調查。就五日初裁結果，大陸商務部稱，調查機關初步認定，原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品存在傾銷，大陸國內產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害存在因果關係。

為此，調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自二○二五年九月十日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向大陸海關提供相應的保證金。

按照大陸商務部附表，接受抽樣的歐盟公司，保證金比率在百分之十五點六到百分之卅二點七之間，配合調查的公司為百分之廿，至於其他歐盟公司，則面臨最高的百分之六十二點四保證金比率。

上述調查通常為期一年，就這起去年六月發起的調查，今年中，因中歐經貿會談一度取得進展，大陸商務部曾以「鑒於本案情況複雜」為由，六月十日公布，將對歐盟進口的豬肉及豬副產品的反傾銷調查期限延長至今年十二月十六日，不過，初步認定結果於昨天揭曉，早於調查期限截止日。

