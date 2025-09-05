川普要歐洲對中國經濟施壓 陸外交部：堅決反對

面對俄烏戰爭持續，路透社報導引述白宮官員透露，美國總統川普對歐洲領導人稱，必須停買俄羅斯石油、對中國大陸經濟施壓。大陸外交部發言人郭嘉昆5日回應說，我們堅決反對動輒拿中國說事，堅決反對對中方施加所謂經濟壓力。

郭嘉昆還說，中方在烏克蘭危機問題上一貫秉持公正客觀的立場，中國不是這場危機的製造者，也不是當事方。

至於川普有意將美國國防部，改名為戰爭部，郭嘉昆僅稱，「這是美國的內部事務，我不作評論」。

另就美國公司Anthropic宣佈，將停止向中國大陸實體控股的公司提供AI服務，理由是存在相關的安全風險。郭嘉昆回應，「我不瞭解你提到的具體情況」，中方一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，這一做法不利於任何一方。

日前，菲律賓、澳大利亞和加拿大在南海舉行聯合軍事演習，郭嘉昆說，有關國家在南海展開所謂聯合巡航，炫耀武力、挑動對抗，只會加劇局勢緊張、破壞地區穩定。中國維護自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定的決心堅定不移。

在以巴衝突方面，郭嘉昆在今日的記者會上，還對中方已同意加入落實兩國方案高級別會議的成果文件《紐約宣言》表示，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，落實兩國方案是解決巴勒斯坦問題的唯一現實出路。中方同意加入《紐約宣言》，這符合我們在巴勒斯坦問題上的一貫立場。