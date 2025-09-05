快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥考慮對陸加稅 陸外交部：堅決反對

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示考慮對中國大陸等沒有簽訂貿易協定的國家加徵關稅。歐新社
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示考慮對中國大陸等沒有簽訂貿易協定的國家加徵關稅。歐新社

對於墨西哥總統薛恩鮑姆表示，考慮對沒有與墨西哥簽訂貿易協定的國家加徵關稅，包括中國大陸，大陸外交部發言人郭嘉昆5日回應說，堅決反對在他人脅迫下，以各種名目對華設限，損害中方正當權益。

郭嘉昆今天主持大陸外交部例行記者會，對於西班牙媒體問及上述墨西哥方面的加稅計畫，他首先表示，「我不瞭解你提到的具體情況」。

郭嘉昆接著回應說，中墨經貿合作是互利共贏的合作成果，惠及彼此人民。中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義和歧視性排他性措施。

郭嘉昆說，我們堅決反對在他人脅迫下，以各種名目對華設限，損害中方正當權益，相信有關國家將堅持獨立自主，妥善處理有關問題。

單邊 外交部 墨西哥

延伸閱讀

菲律賓嗆「勿強加紅線」 陸外交部：涉台挑釁必付代價

川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

時隔6年！習近平與金正恩將舉行會談 陸外交部：具重要意義

巴西反擊美國關稅 擬聯合金磚國家改革WTO

相關新聞

陸委會邱垂正明起訪美 將在華府智庫演講、拜會行政立法部門

中共九三閱兵剛結束，除外媒報導台美國防官員剛在阿拉斯加舉行秘密會談，陸委會今天宣布，為增進國際社會對當前台海情勢瞭解，主...

墨西哥考慮對陸加稅 陸外交部：堅決反對

對於墨西哥總統薛恩鮑姆表示，考慮對沒有與墨西哥簽訂貿易協定的國家加徵關稅，包括中國大陸，大陸外交部發言人郭嘉昆5日回應說...

菲律賓嗆「勿強加紅線」 陸外交部：涉台挑釁必付代價

外交部長林佳龍傳率經貿考察團訪問菲律賓一事，進一步激化菲律賓與中國大陸雙邊關係，對於菲律賓國防部長鐵歐多洛3日回嗆北京，...

習近平談「活到150歲」 微信單日搜索量暴增9650%

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭日前出席中共九三閱兵時，私下談論長生不老，習近平更說人類「可能可以活到150歲」。社群...

金正恩搭專列離開北京　喊：祝願中國繁榮

在與大陸國家主席習近平會談後，據朝中社報導，北韓（陸稱朝鮮）國家領導人金正恩已於昨夜乘專列離開北京。報導稱，金正恩對中方...

習近平：願和各國廣泛展開AI領域合作

在美中科技戰下，大陸國家主席習近平對AI領域的國際合作表態。據新華社，習近平5日向2025世界智能產業博覽會致賀信，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。