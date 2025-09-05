墨西哥考慮對陸加稅 陸外交部：堅決反對

對於墨西哥總統薛恩鮑姆表示，考慮對沒有與墨西哥簽訂貿易協定的國家加徵關稅，包括中國大陸，大陸外交部發言人郭嘉昆5日回應說，堅決反對在他人脅迫下，以各種名目對華設限，損害中方正當權益。

郭嘉昆今天主持大陸外交部例行記者會，對於西班牙媒體問及上述墨西哥方面的加稅計畫，他首先表示，「我不瞭解你提到的具體情況」。

郭嘉昆接著回應說，中墨經貿合作是互利共贏的合作成果，惠及彼此人民。中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義和歧視性排他性措施。

郭嘉昆說，我們堅決反對在他人脅迫下，以各種名目對華設限，損害中方正當權益，相信有關國家將堅持獨立自主，妥善處理有關問題。