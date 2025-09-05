香港獨立黨成員煽動罪成被判囚5年 上訴終院遭拒
「香港獨立黨」成員黃煡聰早前因為煽動罪被法庭判囚5年，他不服判決，爭取上訴至終審法院，但高等法院上訴庭今天拒絕其上訴許可。
綜合本地媒體報導，黃煡聰持有葡萄牙護照，於2022年從海外返港後被警方國家安全處逮捕。他被控透過網路社交平台多次發布具煽動意圖的文章、發起眾籌籌集軍費，以及在外國政府網站發起請願和呼籲外國出兵，協助「香港獨立」。
黃煡聰其後在高院承認一項「串謀煽動他人實施分裂國家罪」，被判囚5年。他曾就其罪名是否適用於國安法所規定的刑期而提出上訴，但失敗。
其後，他向上訴庭申請終審法院上訴許可，但上訴庭今天頒下判決書，指其上訴理據沒有合理爭辯之處，拒絕發出終審法院上訴許可。
「香港獨立黨」於2014年在社交平台宣布成立，翌年在英國註冊成為政黨，目標是將香港改變為「獨立國家」。2019年「反送中」運動爆發後，「香港獨立黨」發布有關「港獨」的內容，宣揚「港獨」思想。
資料顯示，「香港獨立黨」於2018年遭英國政府取消註冊。
