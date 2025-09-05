快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

香港獨立黨成員煽動罪成被判囚5年 上訴終院遭拒

中央社／ 香港5日電

「香港獨立黨」成員黃煡聰早前因為煽動罪被法庭判囚5年，他不服判決，爭取上訴至終審法院，但高等法院上訴庭今天拒絕其上訴許可。

綜合本地媒體報導，黃煡聰持有葡萄牙護照，於2022年從海外返港後被警方國家安全處逮捕。他被控透過網路社交平台多次發布具煽動意圖的文章、發起眾籌籌集軍費，以及在外國政府網站發起請願和呼籲外國出兵，協助「香港獨立」。

黃煡聰其後在高院承認一項「串謀煽動他人實施分裂國家罪」，被判囚5年。他曾就其罪名是否適用於國安法所規定的刑期而提出上訴，但失敗。

其後，他向上訴庭申請終審法院上訴許可，但上訴庭今天頒下判決書，指其上訴理據沒有合理爭辯之處，拒絕發出終審法院上訴許可。

「香港獨立黨」於2014年在社交平台宣布成立，翌年在英國註冊成為政黨，目標是將香港改變為「獨立國家」。2019年「反送中」運動爆發後，「香港獨立黨」發布有關「港獨」的內容，宣揚「港獨」思想。

資料顯示，「香港獨立黨」於2018年遭英國政府取消註冊。

港獨 香港 社交

延伸閱讀

香港西九財赤7.7億創5年新高 管理局：勿期望文化藝術賺錢

陸15歲高中生2568元新台幣「香港兩日遊」！交通工具是這個…網讚：厲害

欠320萬…他帶雙刀砍死債主再剃光頭躲查緝 判無期徒刑定讞

遊艇走私大麻322公斤市值逾6億 船長判刑9年罰金100萬元

相關新聞

陸委會邱垂正明起訪美 將在華府智庫演講、拜會行政立法部門

中共九三閱兵剛結束，除外媒報導台美國防官員剛在阿拉斯加舉行秘密會談，陸委會今天宣布，為增進國際社會對當前台海情勢瞭解，主...

墨西哥考慮對陸加稅 陸外交部：堅決反對

對於墨西哥總統薛恩鮑姆表示，考慮對沒有與墨西哥簽訂貿易協定的國家加徵關稅，包括中國大陸，大陸外交部發言人郭嘉昆5日回應說...

菲律賓嗆「勿強加紅線」 陸外交部：涉台挑釁必付代價

外交部長林佳龍傳率經貿考察團訪問菲律賓一事，進一步激化菲律賓與中國大陸雙邊關係，對於菲律賓國防部長鐵歐多洛3日回嗆北京，...

習近平談「活到150歲」 微信單日搜索量暴增9650%

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭日前出席中共九三閱兵時，私下談論長生不老，習近平更說人類「可能可以活到150歲」。社群...

金正恩搭專列離開北京　喊：祝願中國繁榮

在與大陸國家主席習近平會談後，據朝中社報導，北韓（陸稱朝鮮）國家領導人金正恩已於昨夜乘專列離開北京。報導稱，金正恩對中方...

習近平：願和各國廣泛展開AI領域合作

在美中科技戰下，大陸國家主席習近平對AI領域的國際合作表態。據新華社，習近平5日向2025世界智能產業博覽會致賀信，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。