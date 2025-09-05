聽新聞
菲律賓嗆「勿強加紅線」 陸外交部：涉台挑釁必付代價
外交部長林佳龍傳率經貿考察團訪問菲律賓一事，進一步激化菲律賓與中國大陸雙邊關係，對於菲律賓國防部長鐵歐多洛3日回嗆北京，勿強加紅線，大陸外交部發言人郭嘉昆5日表示，菲方在涉台問題上不斷採取錯誤挑釁言行，必將付出代價。
郭嘉昆說，中方已就菲律賓縱容「台灣當局外事部門負責人」竄菲表明嚴正立場。菲方在涉台問題上不斷採取錯誤挑釁言行，嚴重違反國際關係基本準則和在涉台問題上所作承諾，持續損害中菲關係，踩踏中方紅線，必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔。
郭嘉昆表示，我們注意到菲律賓防長等人多次在台灣等涉華問題上大放厥詞、蓄意炒作，公然挑戰「中國的核心利益和紅線底線」。
他稱，中方對此絕不容忍，堅決反對。我們正告菲方，「任何人企圖在台灣問題上挑事，插手中國內政，損害中國主權和領土完整，最終只會搬起石頭砸自己的腳」。奉勸菲方這些人，不要再扮演跳梁小丑的角色。
