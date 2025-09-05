習近平談「活到150歲」 微信單日搜索量暴增9650%

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭日前出席中共九三閱兵時，私下談論長生不老，習近平更說人類「可能可以活到150歲」。社群平台X帳號「李老師不是你老師」發文指，「150」在微信的搜索量單日暴增9650%，有逾336萬次搜索。

路透社日前報導，習近平與普亭（Vladimir Putin）於3日出席中共閱兵時，現場麥克風意外錄下兩人討論器官移植、長生不老。

普亭的隨行翻譯員以中文說：「生物技術持續在發展」、「人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至可以長生不老。」

習近平以中文回應說：「有人預測呢，本世紀呢...可能可以活到150歲。」

兩人的對話引起廣泛關注。社群平台X帳號「李老師不是你老師」發出網友投稿，指「150」的微信指數在3日出現異常飆升，整體指數值較之前一天暴漲9650.24%，有336萬8513次搜索量。

微信指數是通過分析微信搜索、公眾號文章和朋友圈公開轉發內容的數據，以動態曲線圖的形式展示關鍵詞的受關注程度，主要應用於輿情監測、用戶興趣分析和品牌營銷決策等方面。