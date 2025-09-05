習近平：願和各國廣泛展開AI領域合作

在美中科技戰下，大陸國家主席習近平對AI領域的國際合作表態。據新華社，習近平5日向2025世界智能產業博覽會致賀信，表示大陸願和世界各國廣泛展開人工智慧（AI）領域國際合作，加強發展戰略、治理規則、技術標準等方面的對接協調，促進智能產業健康蓬勃發展，讓智能成果更好惠及各國人民。

據新華社，習近平指出，當前，人工智慧技術加速迭代演進，正在深刻改變人類生產生活方式、重塑全球產業格局。中國高度重視AI的發展和治理，積極推動AI科技創新與產業創新深度融合，賦能經濟社會高質量發展，助力提升人民群眾生活品質。

他強調，AI應該是造福全人類的國際公共產品。大陸願和世界各國廣泛展開AI領域國際合作，加強發展戰略、治理規則、技術標準等方面的對接協調，促進智能產業健康蓬勃發展，讓智能成果更好惠及各國人民。

2025世界智能產業博覽會當日在重慶市開幕，主題為「人工智能（人工智慧、AI）+」和「智能（智慧）網聯新能源汽車」，由重慶市人民政府和天津市人民政府共同主辦。

據北京日報，本次博覽會將舉辦汽車、算力等10多場產業生態大會，推出100多項行業新標準、新產品、新技術，並設置智慧網聯新能源汽車、數位城市、智慧機器人、低空經濟、智慧居家5大專業板塊，室內展示面積13萬平方公尺，室外體驗區面積4萬平方公尺，600多家國內外龍頭企業參會參展。