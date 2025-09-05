快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩搭專列離開北京　喊：祝願中國繁榮

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
朝中社2日發布的照片顯示，北韓最高領導人金正恩（左）1日在平壤月台上，準備搭乘專列前往中國。專列設備一應俱全，不必擔心金正恩的DNA會被採樣。（歐新社）
朝中社2日發布的照片顯示，北韓最高領導人金正恩（左）1日在平壤月台上，準備搭乘專列前往中國。專列設備一應俱全，不必擔心金正恩的DNA會被採樣。（歐新社）

在與大陸國家主席習近平會談後，據朝中社報導，北韓（陸稱朝鮮）國家領導人金正恩已於昨夜乘專列離開北京。報導稱，金正恩對中方的真心實意表示感謝，並祝願中國實現無窮繁榮、增進人民福祉。

朝中社報導指出，金正恩訪問中國是一個歷史契機：進一步鞏固兩黨兩國政治互信、加強戰略協作，有力彰顯朝中兩國在爭取社會主義事業勝利的共同鬥爭中締造並歷經種種考驗和挑戰的友好關係永垂不朽、牢不可破。

金正恩此次訪陸，3日在北京出席紀念抗戰八十周年閱兵活動，促成與習近平、俄羅斯總統普亭的世紀同框，當天也先上演普金會，與普亭會晤，強調準備好盡力幫助俄國。

接著，據央視、新華社報導，9月4日晚，習近平在北京人民大會堂和朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。

央視新聞播放的兩人談話軟性內容中，習近平說，「很高興時隔六年再次與金正恩總書記同志會晤。2019年6月，我對貴國進行國事訪問，所到之處無不感受到中朝一家親的濃厚氛圍。莊嚴的中朝友誼塔、壯觀的大型團體操表演、熱情的朝鮮人民都給我留下了深刻的印象」。

金正恩則說，「時隔六年再次見到總書記同志，我真是感慨萬千。這六年來中國發生了翻天覆地的變化與發展，讓我深受觸動。而讓我更加深切體會到的是，始終未曾改變的朝中兩國人民之間的深厚友誼。縱然世界風雲變幻，但這份友誼永遠不會改變。」

據新華社，習近平在會談中說，中朝是「好鄰居、好朋友、好同志」，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。「無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變」。願和朝方加強高層交往和戰略溝通，和密切各層級互動、展開各領域務實合作。

金正恩說，朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整。

9月4日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京和朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。新華社
9月4日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京和朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。新華社

北京 金正恩 習近平

延伸閱讀

習金會登場 金正恩：台灣問題將繼續堅定支持中方立場

閱兵象徵世界分裂？全球矚目中俄朝齊聚 對金正恩訪陸「出乎意料」

銷毀所有痕跡！金普會後金正恩隨行人員急掃房間、狂擦桌椅…原因曝光

時隔6年！習近平與金正恩將舉行會談 陸外交部：具重要意義

相關新聞

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

近年來因兩岸關係不佳，陸委會存續屢遭討論，陸委會副主委兼發言人梁文傑今在例行記者會後，對網路流傳，陸委會編制「222位官...

習近平談「活到150歲」 微信單日搜索量暴增9650%

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭日前出席中共九三閱兵時，私下談論長生不老，習近平更說人類「可能可以活到150歲」。社群...

金正恩搭專列離開北京　喊：祝願中國繁榮

在與大陸國家主席習近平會談後，據朝中社報導，北韓（陸稱朝鮮）國家領導人金正恩已於昨夜乘專列離開北京。報導稱，金正恩對中方...

習近平：願和各國廣泛展開AI領域合作

在美中科技戰下，大陸國家主席習近平對AI領域的國際合作表態。據新華社，習近平5日向2025世界智能產業博覽會致賀信，表示...

俄學者：西伯利亞力量二號讓俄能源出口真正轉向東方

俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所所長基里爾·巴巴耶夫在東方經濟論壇期間接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，建設「西伯利亞力量...

國安部：赴台陸生中「學姐」美人計洩密

大陸國安部微信公眾號昨天曝光一起台諜案例，稱一名十八歲的大陸交換學生「小哲」赴台灣某大學交流學習時認識年齡大十六歲的「學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。