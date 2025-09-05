金正恩搭專列離開北京　喊：祝願中國繁榮

在與大陸國家主席習近平會談後，據朝中社報導，北韓（陸稱朝鮮）國家領導人金正恩已於昨夜乘專列離開北京。報導稱，金正恩對中方的真心實意表示感謝，並祝願中國實現無窮繁榮、增進人民福祉。

朝中社報導指出，金正恩訪問中國是一個歷史契機：進一步鞏固兩黨兩國政治互信、加強戰略協作，有力彰顯朝中兩國在爭取社會主義事業勝利的共同鬥爭中締造並歷經種種考驗和挑戰的友好關係永垂不朽、牢不可破。

金正恩此次訪陸，3日在北京出席紀念抗戰八十周年閱兵活動，促成與習近平、俄羅斯總統普亭的世紀同框，當天也先上演普金會，與普亭會晤，強調準備好盡力幫助俄國。

接著，據央視、新華社報導，9月4日晚，習近平在北京人民大會堂和朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。

央視新聞播放的兩人談話軟性內容中，習近平說，「很高興時隔六年再次與金正恩總書記同志會晤。2019年6月，我對貴國進行國事訪問，所到之處無不感受到中朝一家親的濃厚氛圍。莊嚴的中朝友誼塔、壯觀的大型團體操表演、熱情的朝鮮人民都給我留下了深刻的印象」。

金正恩則說，「時隔六年再次見到總書記同志，我真是感慨萬千。這六年來中國發生了翻天覆地的變化與發展，讓我深受觸動。而讓我更加深切體會到的是，始終未曾改變的朝中兩國人民之間的深厚友誼。縱然世界風雲變幻，但這份友誼永遠不會改變。」

據新華社，習近平在會談中說，中朝是「好鄰居、好朋友、好同志」，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。「無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變」。願和朝方加強高層交往和戰略溝通，和密切各層級互動、展開各領域務實合作。