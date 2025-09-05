快訊

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

俄學者：西伯利亞力量二號讓俄能源出口真正轉向東方

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄工人在天然氣輸氣管道施工。 俄羅斯衛星通訊社
俄工人在天然氣輸氣管道施工。 俄羅斯衛星通訊社

俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所所長基里爾·巴巴耶夫在東方經濟論壇期間接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，建設「西伯利亞力量-2號」天然氣管道對俄中蒙三國而言具有多重重要意義，該計畫本身就是一項突破。

俄新社報導稱，巴巴耶夫表示，這是一個巨大的突破，因為俄羅斯終於在其最重要的能源出口領域真正轉向東方。我們終於擺脫了對西方市場的依賴，並且最終實現了能源供應的平衡。這對三國而言都是非常重要的項目。

他認為，該計畫對蒙古國具有重要意義，因為蒙古既對過境運輸感興趣，也希望擴大本國能源資源的消費。巴巴耶夫強調，對中國來說，這首先是為了確保其能源安全，因為今天，特別是伊朗局勢發生後，人們清醒認識到華盛頓只要拍拍手就能切斷中東地區對中國的所有能源出口。這顯然對中國構成重大風險，而'西伯利亞力量-2號'管道將有效化解這種風險。

他強調，當然，建設不會一蹴而就，但「既然得到了三國領導人的支持，計畫必將落地實施」。

9月2日，俄羅斯天然氣工業股份公司總裁米勒對記者表示，俄氣公司與中國石油當天簽署了一項具有法律約束力的備忘錄，內容涉及修建「西伯利亞力量-2號」天然氣管道。 「遠東線路，是指建造一條從俄羅斯境內的「薩哈林—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克輸氣管線」延伸到中國的輸氣管支線。

該線路的天然氣長期購銷合約於2022年2月簽署，預計從2027年1月起將向中國輸氣。

三國 能源 俄羅斯

延伸閱讀

普亭會見陸人大副委員長：俄將以對等方式回應陸對俄的免簽政策

川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

九三閱兵／新威權軸心會師 金正恩遞訊息「無法被輕易擺布」

上海合作組織峰會 西方誤讀的訊息

相關新聞

國安部：赴台陸生中「學姐」美人計洩密

大陸國安部微信公眾號昨天曝光一起台諜案例，稱一名十八歲的大陸交換學生「小哲」赴台灣某大學交流學習時認識年齡大十六歲的「學...

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

近年來因兩岸關係不佳，陸委會存續屢遭討論，陸委會副主委兼發言人梁文傑今在例行記者會後，對網路流傳，陸委會編制「222位官...

俄學者：西伯利亞力量二號讓俄能源出口真正轉向東方

俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所所長基里爾·巴巴耶夫在東方經濟論壇期間接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，建設「西伯利亞力量...

習金會登場 金正恩：台灣問題將繼續堅定支持中方立場

中共九三閱兵後，訪陸出席活動的北韓（陸稱朝鮮）國家領導人金正恩於4日晚間，和大陸國家主席習近平上演「習金會」。據中方發布...

大陸國內旅遊火熱 消費疲軟之際大放異彩

彭博資訊經濟學家分析指出，中國大陸由於民眾旅遊習慣轉向國旅，加上外國訪客激增，今年旅遊類收入可望達到420億美元，在消費...

川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

美國總統川普在中共九三閱兵之際，發文指責大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩三人齊聚北京是在「密謀對抗美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。