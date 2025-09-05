俄學者：西伯利亞力量二號讓俄能源出口真正轉向東方

俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所所長基里爾·巴巴耶夫在東方經濟論壇期間接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，建設「西伯利亞力量-2號」天然氣管道對俄中蒙三國而言具有多重重要意義，該計畫本身就是一項突破。

俄新社報導稱，巴巴耶夫表示，這是一個巨大的突破，因為俄羅斯終於在其最重要的能源出口領域真正轉向東方。我們終於擺脫了對西方市場的依賴，並且最終實現了能源供應的平衡。這對三國而言都是非常重要的項目。

他認為，該計畫對蒙古國具有重要意義，因為蒙古既對過境運輸感興趣，也希望擴大本國能源資源的消費。巴巴耶夫強調，對中國來說，這首先是為了確保其能源安全，因為今天，特別是伊朗局勢發生後，人們清醒認識到華盛頓只要拍拍手就能切斷中東地區對中國的所有能源出口。這顯然對中國構成重大風險，而'西伯利亞力量-2號'管道將有效化解這種風險。

他強調，當然，建設不會一蹴而就，但「既然得到了三國領導人的支持，計畫必將落地實施」。

9月2日，俄羅斯天然氣工業股份公司總裁米勒對記者表示，俄氣公司與中國石油當天簽署了一項具有法律約束力的備忘錄，內容涉及修建「西伯利亞力量-2號」天然氣管道。 「遠東線路，是指建造一條從俄羅斯境內的「薩哈林—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克輸氣管線」延伸到中國的輸氣管支線。

該線路的天然氣長期購銷合約於2022年2月簽署，預計從2027年1月起將向中國輸氣。