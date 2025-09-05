九三閱兵展現中、俄、北韓好關係？美眾議員：三方彼此不信任

中國日前舉行九三閱兵，美國共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）4日說，中國、俄羅斯和北韓有意在閱兵式上向世界展現出他們建立起密切的關係，但他認為，三方之間仍存有猜疑。

此外，為防止中國海上封鎖台灣，魏特曼表示，他支持美台軍工合作，並呼籲美國轉移部分科技，讓台灣建立起有機的生產能力，以降低中國海上封鎖的殺傷力。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）4日以「數位前線：打造網路韌性的台灣」為題舉行座談會，由國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁主持，邀請到魏特曼、國民黨立委陳永康等人出席。

中國今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並舉行盛大閱兵儀式，邀請26國領袖出席，包括俄羅斯總統普亭和北韓最高領導人金正恩。

魏特曼認為，中國、俄國和北韓想要向世界展現他們建立起很認真的關係，改變世界過去對他們的印象；不過，魏特曼表示，他還是認為三方是基於利害關係而結盟。

魏特曼說，他認為三方不完全信任彼此，但眼見美國與世界其他國家建立起的關係，對他們形成威脅，三國不得不合作聯手對抗。

至於美台軍工合作，魏特曼指出，雖然美國對技術轉移很謹慎，但他認為科技轉移是關鍵；魏特曼認為說，應該讓台灣建立起有機的生產能力，尤其是消耗品和比較低階的技術；魏特曼以烏克蘭為例，指烏克蘭現在能夠生產成千上萬架無人機。

魏特曼表示，只要台灣能建立起有機的生產能力，就能降低島嶼遭到封鎖的衝擊。

此外，在網路安全的部分，魏特曼也說，美國國防部擁有世界上最大的數據庫，卻沒有做應用，呼籲應該與台灣共享，結合美台之間的數據用於強化狀態意識、嚇阻中國。

魏特曼也表示，美國必須確保生產供應鏈從源頭到最後成品的完整性，指中國現在掌握稀土的供應，例如中國目前擁有98%的「鍺」（germanium）供應。

魏特曼說，美國必須確保稀土、關鍵礦物的開採、提煉和冶煉；魏特曼說，美國現在甚至沒有冶煉廠，還必須將開採到的稀土送至中國處理，再向中國購回。