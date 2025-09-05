聽新聞
國安部：赴台陸生中「學姐」美人計洩密
大陸國安部微信公眾號昨天曝光一起台諜案例，稱一名十八歲的大陸交換學生「小哲」赴台灣某大學交流學習時認識年齡大十六歲的「學姐」，兩人很快墜入愛河，但該女子的身分實際上是間諜情報機關人員，「小哲」總共提供涉及大陸國防軍工領域近百份情報。
大陸國安部四日以「間諜的詐騙公式」為題發布文章，曝光三起案例。第一起案例是陸生「小哲」的故事，文章稱：「一見鍾情+情緒控制+套取機密=中招！」
文章稱，十八歲的「小哲」以交換生身分赴台灣某大學交流學習。在一次「偶然」的聚會中，一名自稱「學姐」的女生主動接近「小哲」，並對其頻頻示好。接下來的日子，「學姐」常常約「小哲」逛街、吃飯。於是，漂泊在外的「小哲」愈來愈依戀「學姐」，很快就和「學姐」墜入愛河。
文章說，「小哲」回到大陸後，順利進入一家「涉密重點實驗室」工作。期間，「學姐」不時以情侶查崗為理由，讓他拍攝實驗室現場照片，或以關心學業為由，讓他「分享」最新學術研究成果。漸漸地，索取的資料從簡單資訊變成具體實驗數據、機密科研資料。
文章稱，當「小哲」逐漸察覺異常，欲與「學姐」分手時，卻被對方以其已洩密威脅，在威脅與恐嚇下，「小哲」只能硬著頭皮繼續踏上不歸路。
文章表示，後經大陸國家安全機關查明，所謂的「學姐」實際上是間諜情報機關人員，比「小哲」大了整整十六歲，她用盡手段引誘「小哲」，就是為了獲取情報。「小哲」總共提供「學姐」涉及大陸國防軍工領域近百份情報，收取報酬人民幣四點五萬元（約台幣十九點三萬元）。面對從天而降的溫柔陷阱，「小哲」沒能逃出圈套，最後身陷囹圄。
不過，這篇文章沒有提及事件時間點，也未公布「小哲」遭判刑多久。
