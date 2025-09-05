聽新聞
國安部：赴台陸生中「學姐」美人計洩密

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國國安部微信公眾號，稱18歲的陸生「小哲」赴台交流學習，戀上大16歲「間諜」學姐，被迫提供涉及國防軍工領域近百份情報。圖／取自國安部公眾號
中國國安部微信公眾號，稱18歲的陸生「小哲」赴台交流學習，戀上大16歲「間諜」學姐，被迫提供涉及國防軍工領域近百份情報。圖／取自國安部公眾號

大陸國安部微信公眾號昨天曝光一起台諜案例，稱一名十八歲的大陸交換學生「小哲」赴台灣某大學交流學習時認識年齡大十六歲的「學姐」，兩人很快墜入愛河，但該女子的身分實際上是間諜情報機關人員，「小哲」總共提供涉及大陸國防軍工領域近百份情報。

大陸國安部四日以「間諜的詐騙公式」為題發布文章，曝光三起案例。第一起案例是陸生「小哲」的故事，文章稱：「一見鍾情+情緒控制+套取機密=中招！」

文章稱，十八歲的「小哲」以交換生身分赴台灣某大學交流學習。在一次「偶然」的聚會中，一名自稱「學姐」的女生主動接近「小哲」，並對其頻頻示好。接下來的日子，「學姐」常常約「小哲」逛街、吃飯。於是，漂泊在外的「小哲」愈來愈依戀「學姐」，很快就和「學姐」墜入愛河。

文章說，「小哲」回到大陸後，順利進入一家「涉密重點實驗室」工作。期間，「學姐」不時以情侶查崗為理由，讓他拍攝實驗室現場照片，或以關心學業為由，讓他「分享」最新學術研究成果。漸漸地，索取的資料從簡單資訊變成具體實驗數據、機密科研資料。

文章稱，當「小哲」逐漸察覺異常，欲與「學姐」分手時，卻被對方以其已洩密威脅，在威脅與恐嚇下，「小哲」只能硬著頭皮繼續踏上不歸路。

文章表示，後經大陸國家安全機關查明，所謂的「學姐」實際上是間諜情報機關人員，比「小哲」大了整整十六歲，她用盡手段引誘「小哲」，就是為了獲取情報。「小哲」總共提供「學姐」涉及大陸國防軍工領域近百份情報，收取報酬人民幣四點五萬元（約台幣十九點三萬元）。面對從天而降的溫柔陷阱，「小哲」沒能逃出圈套，最後身陷囹圄。

不過，這篇文章沒有提及事件時間點，也未公布「小哲」遭判刑多久。

習金會登場 金正恩：台灣問題將繼續堅定支持中方立場

中共九三閱兵後，訪陸出席活動的北韓（陸稱朝鮮）國家領導人金正恩於4日晚間，和大陸國家主席習近平上演「習金會」。據中方發布...

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

近年來因兩岸關係不佳，陸委會存續屢遭討論，陸委會副主委兼發言人梁文傑今在例行記者會後，對網路流傳，陸委會編制「222位官...

川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

美國總統川普在中共九三閱兵之際，發文指責大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩三人齊聚北京是在「密謀對抗美...

陸阻投機行為 傳組合拳降溫股市

大陸股市近來走勢活躍，主要指數漲幅逾兩成，股民樂開懷，但也引發大陸官方關注其風險。彭博引述消息人士透露，大陸金融管理部門...

陸對美光纖 徵最高78.2%反傾銷稅

大陸商務部三日深夜公告，認定美國出口商通過對大陸出口「相關截止波長位移單模光纖」，藉此規避大陸對美「非色散位移單模光纖」...

