習金會登場 金正恩：台灣問題將繼續堅定支持中方立場

中共九三閱兵後，訪陸出席活動的北韓（陸稱朝鮮）國家領導人金正恩於4日晚間，和大陸國家主席習近平上演「習金會」。據中方發布，習近平稱，中朝是「好鄰居、好朋友、好同志」；金正恩說，「朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整」。

據人民日報，9月4日晚，習近平在北京人民大會堂和朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。

習近平說，「中朝是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志」，並指金正恩來華出席紀念抗日勝利八十周年活動，體現朝方維護二戰勝利成果的堅定意志，也為中朝兩黨兩國進一步發展友好合作關係提供了重要契機。

習近平祝賀朝鮮勞動黨成立80周年，表示中國黨和政府高度重視中朝傳統友好，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。「無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變」。願和朝方加強高層交往和戰略溝通，和密切各層級互動、展開各領域務實合作。

習近平還強調，面對前所未有的全球性挑戰，我先後提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，得到朝方積極支持和響應。中朝要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續和朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定。

據中方發布，金正恩說，「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動隆重盛大、舉世矚目，展現了中國維護世界和平的堅定決心，彰顯了中國的重要國際地位和影響」。

金正恩表態，朝中老一輩領導人在抗日戰爭中結下了深厚情誼，我們有義務代代傳承。他也同樣對習近平說，「無論國際形勢如何變化，朝中之間的友好感情不會改變，不斷深化和發展朝中關係是朝方堅定意願」。

金正恩還指出，「朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整，感謝中方長期以來堅定不移支持朝鮮社會主義事業並給予寶貴支持和幫助」。

金正恩說，朝方願和中方密切兩黨兩國各層級交往，開展黨的建設、經濟發展等方面經驗交流，助力朝鮮黨和國家建設事業發展。願深化兩國互利經貿合作，取得更多成果。朝方讚賞中方在朝鮮半島問題上的公正立場，願在聯合國等多邊平台繼續加強協調，維護好雙方的共同和根本利益。

據中方發布，當晚，習近平和金正恩小範圍茶敘並宴請。蔡奇、王毅參加上述活動。