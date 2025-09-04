大陸國內旅遊火熱 消費疲軟之際大放異彩

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸由於民眾旅遊習慣轉向國旅，加上外國訪客激增，今年旅遊類收入可望激增，在消費疲軟之際，異軍突起。歐新社
彭博資訊經濟學家分析指出，中國大陸由於民眾旅遊習慣轉向國旅，加上外國訪客激增，今年旅遊類收入可望達到420億美元，在消費疲軟之際，異軍突起。

儘管北京當局一再擴大消費品購買補貼，但實際行為已證明民眾更偏愛旅遊等服務類，尤其是在民眾對出國觀光打退堂鼓之後。彭博經濟學家預估，今年將有270億美元支出從出國觀光轉向國內旅遊，而中國大陸對數十國實免簽證計畫，也從外國觀光客吸引到150億美元的收入。

在新冠疫情前，中國大陸零售銷售額動輒成長二位數百分比，但預估今年將只成長4.1%，總額約人民幣2,540億元。彭博經濟學家指出，「儘管政府對耐久財消費採取直接刺激措施，效果卻顯然有一定的限制。旅遊部門成為帶動消費的可靠催化劑；消費者行為發生結構性的轉變，為旅遊業提供可靠的順風」。

國內旅遊火熱，受益的企業包括Trip.com網站及小米集團，因為顧客偏愛負擔得起的優質旅遊產品，安踏運動設備與美的電器也同樣受益。

中國大陸當局已經關注到服務業，以釋放持久性的消費支出。政府已推出1年期計畫，對購買產品及高齡服務、教育及旅遊服務，提供低利個人消費貸款，另對餐飲、住宿、娛樂、觀光及運動等八個部門，也提供類似的貸款獎勵措施。

彭博經濟學家估計，北京當局各項刺激消費措施，以及提高年金給付、公共醫療支出與高齡障礙者補貼的年度總支出不超過人民幣6,000億元，僅占國內生產毛額（GDP）的0.4%，「這些低額的初步措施顯示出一條學習曲線，亦即僅具實驗性，且會出現反覆，是建立有效促進國內需求政策的必經過程」。

