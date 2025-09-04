網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

近年來因兩岸關係不佳，陸委會存續屢遭討論，陸委會副主委兼發言人梁文傑今在例行記者會後，對網路流傳，陸委會編制「222位官員」，卻「好像沒事幹」等抨擊，主動補充說明表示，陸委會以政府一級單位中相對低的預算，對抗中共數倍資源的統戰滲透作為，希望國人能夠了解並支持。

網路指陸委會有九職等科長35人，專門委員15人，10職等以上簡任官40人。他們的待遇，簡任官月薪10萬元起跳，還不包括一堆巧立名目的差旅費、獎金、補助款、津貼等。而這些人的業務只剩一件事─罵大陸。

梁文傑4日下午主持例行記者會，在媒體提問後，就上述情況主動補充說明。

梁文傑表示，最近在LINE群祖上，大家可能常看到，一則有關陸委會編制222個官員，「好像沒事幹」的文章。他對此回應說，陸委會是按照政府預算員額做編制，今年預算只有八億多，在全中華民國政府一級單位中倒數第五，但其實做了很多工作。

梁文傑表示，反觀對岸國台辦，各省市台辦公開資料就有約20億台幣，又可能有幾十倍、甚至上百倍之多於陸委會的人力在從事，所以陸委會是用很少的資源，在跟對岸的統戰滲透作為對抗。

他還說，陸委會並不像對岸國台辦，可以動員各地方的體育單位、文旅單位、宗教單位去作統戰活動，「所以我們是以極小的資源在和對方在來往，希望國人能夠了解，也能夠支持陸委會的工作」。