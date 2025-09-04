川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

美國總統川普在中共九三閱兵之際，發文指責大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩三人齊聚北京是在「密謀對抗美國」。大陸外交部4日僅回應，大陸發展與任何國家的外交關係，從來不針對第三方。

陸媒《澎湃新聞》報導，在大陸外交部4日下午例行記者會上，有記者提問，美國總統川普指責「中國、俄羅斯、朝鮮領導人密謀對抗美國」，中方有何回應？

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方邀請外國嘉賓到大陸出席有關活動，是為了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，是為了攜手愛好和平的國家和人民共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。他並強調，大陸發展同任何國家的外交關係，從來不針對第三方。

川普於美東時間2日晚間在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指稱，願習近平與中國人民「度過一個偉大且持久的慶祝之日」，「在你們密謀對抗美國之時，請向普亭、金正恩傳達我最誠摯的問候」。

對於川普的說法，普亭3日晚間在北京舉行的記者會上回應，川普「明顯不缺幽默特質」，並表示自己與川普的關係良好。

克宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）則說，沒有人在策劃任何事、沒有陰謀，認為川普的說法可能帶有諷刺意味。