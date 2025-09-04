快訊

多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

聽新聞
0:00 / 0:00

川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國總統川普。圖／法新社
美國總統川普。圖／法新社

美國總統川普在中共九三閱兵之際，發文指責大陸國家主席習近平俄羅斯總統普亭北韓領導人金正恩三人齊聚北京是在「密謀對抗美國」。大陸外交部4日僅回應，大陸發展與任何國家的外交關係，從來不針對第三方。

陸媒《澎湃新聞》報導，在大陸外交部4日下午例行記者會上，有記者提問，美國總統川普指責「中國、俄羅斯、朝鮮領導人密謀對抗美國」，中方有何回應？

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方邀請外國嘉賓到大陸出席有關活動，是為了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，是為了攜手愛好和平的國家和人民共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。他並強調，大陸發展同任何國家的外交關係，從來不針對第三方。

川普於美東時間2日晚間在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指稱，願習近平與中國人民「度過一個偉大且持久的慶祝之日」，「在你們密謀對抗美國之時，請向普亭、金正恩傳達我最誠摯的問候」。

對於川普的說法，普亭3日晚間在北京舉行的記者會上回應，川普「明顯不缺幽默特質」，並表示自己與川普的關係良好。

克宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）則說，沒有人在策劃任何事、沒有陰謀，認為川普的說法可能帶有諷刺意味。

大陸外交部發言人郭嘉昆。路透資料照
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透資料照

川普 美國 普亭 北京 北韓 俄羅斯 習近平 金正恩 中共閱兵

延伸閱讀

北京會面普亭2.5小時 金正恩：幫助俄國是兄弟間義務

傳川普團隊擬給紐約市長亞當斯華府職 換取退選

為何擊沉委內瑞拉毒品船？ 川普：讓毒販運毒前三思

川普真的有看九三閱兵！美防長：川普指示美軍恢復對中俄威懾力

相關新聞

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

近年來因兩岸關係不佳，陸委會存續屢遭討論，陸委會副主委兼發言人梁文傑今在例行記者會後，對網路流傳，陸委會編制「222位官...

時隔6年！習近平與金正恩將舉行會談 陸外交部：具重要意義

大陸外交部發言人郭嘉昆4日下午表示，大陸與北韓「兩黨兩國領導人將舉行會談」，就中朝關係和共同關心的問題深入交換意見，並指...

川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

美國總統川普在中共九三閱兵之際，發文指責大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩三人齊聚北京是在「密謀對抗美...

賴總統台灣稱不拿槍桿子紀念和平 陸國台辦：褻瀆先烈、泯滅良知

昨天軍人節，中共方面舉行大閱兵，賴清德總統則說「台灣不拿槍桿子紀念和平」，對此，大陸國台辦4日發聲批評指賴的言論完全喪失...

中研院學者：未來大陸在台海生事「俄羅斯因素」會愈來愈凸顯

近月國際情勢劇烈變化，包括美俄阿拉斯加會談，大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵，其中，俄羅斯總統普亭是唯一3場皆與會...

陸國安部驚曝：陸生來台戀上大16歲「間諜」學姐 被迫提供國防情報

大陸國安部微信公眾號4日曝光1起案例，稱18歲的陸生「小哲」以交換生身分赴台灣某大學交流學習，在某次聚會遇上年齡大16歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。