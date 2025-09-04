時隔6年！習近平與金正恩將舉行會談 陸外交部：具重要意義

大陸外交部發言人郭嘉昆4日下午表示，大陸與北韓「兩黨兩國領導人將舉行會談」，就中朝關係和共同關心的問題深入交換意見，並指這次會談「具有重要意義」，意味著大陸國家主席習近平將與北韓領導人金正恩舉行會談。這將是「習金會」時隔6年再度召開。

金正恩正在中國大陸進行訪問。金正恩於2日下午搭乘專列抵達北京，3日上午出席九三閱兵，並於當日與俄羅斯總統普亭舉行會談。外界關注，習近平是否會與金正恩舉行雙邊會晤。

郭嘉昆4日在大陸外交部例行記者會上應詢表示，應中共中央總書記、中國國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩來華出席「9·3」紀念活動。他表示，兩黨兩國領導人將舉行會談，就中朝關係和共同關心的問題深入交換意見。但他沒有透露會談舉行的具體時間。

郭嘉昆表示，金正恩赴陸出席「9·3」紀念活動和兩黨兩國最高領導人舉行會談「具有重要意義」。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，深化治國理政經驗交流，推動各自社會主義事業和中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。

金正恩與習近平上一次的公開會面是2019年6月。雙方2018至19年間曾多次會面，金正恩於2019年1月訪問大陸，習近平同年6月訪問朝鮮平壤。

此次金正恩訪陸並參與九三閱兵，將是他自2011年底掌權以來首次參與中共閱兵，也是他首度出席多邊活動。

九三閱兵結束後，習近平4日繼續在北京會見赴大陸出席閱兵活動的外國領導人。據央視報導，習近平4日會見了寮國國家主席宋倫西索李斯、越南國家主席梁強、古巴國家主席狄亞士-卡奈、辛巴威總統姆南加瓦、剛果共和國總統薩蘇、塞爾維亞總統武契奇、斯洛伐克總理菲佐等。