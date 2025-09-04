快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

時隔6年！習近平與金正恩將舉行會談 陸外交部：具重要意義

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆4日下午表示，大陸與北韓「兩黨兩國領導人將舉行會談」，意味著大陸國家主席習近平與北韓領導人金正恩將時隔6年舉行雙邊會談。圖為2019年6月習近平赴平壤訪問時與金正恩會面。圖／路透
大陸外交部發言人郭嘉昆4日下午表示，大陸與北韓「兩黨兩國領導人將舉行會談」，意味著大陸國家主席習近平與北韓領導人金正恩將時隔6年舉行雙邊會談。圖為2019年6月習近平赴平壤訪問時與金正恩會面。圖／路透

大陸外交部發言人郭嘉昆4日下午表示，大陸與北韓「兩黨兩國領導人將舉行會談」，就中朝關係和共同關心的問題深入交換意見，並指這次會談「具有重要意義」，意味著大陸國家主席習近平將與北韓領導人金正恩舉行會談。這將是「習金會」時隔6年再度召開。

金正恩正在中國大陸進行訪問。金正恩於2日下午搭乘專列抵達北京，3日上午出席九三閱兵，並於當日與俄羅斯總統普亭舉行會談。外界關注，習近平是否會與金正恩舉行雙邊會晤。

郭嘉昆4日在大陸外交部例行記者會上應詢表示，應中共中央總書記、中國國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩來華出席「9·3」紀念活動。他表示，兩黨兩國領導人將舉行會談，就中朝關係和共同關心的問題深入交換意見。但他沒有透露會談舉行的具體時間。

郭嘉昆表示，金正恩赴陸出席「9·3」紀念活動和兩黨兩國最高領導人舉行會談「具有重要意義」。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，深化治國理政經驗交流，推動各自社會主義事業和中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。

金正恩與習近平上一次的公開會面是2019年6月。雙方2018至19年間曾多次會面，金正恩於2019年1月訪問大陸，習近平同年6月訪問朝鮮平壤。

此次金正恩訪陸並參與九三閱兵，將是他自2011年底掌權以來首次參與中共閱兵，也是他首度出席多邊活動。

九三閱兵結束後，習近平4日繼續在北京會見赴大陸出席閱兵活動的外國領導人。據央視報導，習近平4日會見了寮國國家主席宋倫西索李斯、越南國家主席梁強、古巴國家主席狄亞士-卡奈、辛巴威總統姆南加瓦、剛果共和國總統薩蘇、塞爾維亞總統武契奇、斯洛伐克總理菲佐等。

北京 北韓 金正恩 習近平 中共閱兵

延伸閱讀

北京會面普亭2.5小時 金正恩：幫助俄國是兄弟間義務

金正恩帶2個重要女人訪中 外界關注金主愛、金與正角色

九三閱兵／新威權軸心會師 金正恩遞訊息「無法被輕易擺布」

訪中行尾聲 普亭證實曾和習近平討論延年益壽

相關新聞

川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

美國總統川普在中共九三閱兵之際，發文指責大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩三人齊聚北京是在「密謀對抗美...

時隔6年！習近平與金正恩將舉行會談 陸外交部：具重要意義

大陸外交部發言人郭嘉昆4日下午表示，大陸與北韓「兩黨兩國領導人將舉行會談」，就中朝關係和共同關心的問題深入交換意見，並指...

賴總統台灣稱不拿槍桿子紀念和平 陸國台辦：褻瀆先烈、泯滅良知

昨天軍人節，中共方面舉行大閱兵，賴清德總統則說「台灣不拿槍桿子紀念和平」，對此，大陸國台辦4日發聲批評指賴的言論完全喪失...

中研院學者：未來大陸在台海生事「俄羅斯因素」會愈來愈凸顯

近月國際情勢劇烈變化，包括美俄阿拉斯加會談，大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵，其中，俄羅斯總統普亭是唯一3場皆與會...

陸國安部驚曝：陸生來台戀上大16歲「間諜」學姐 被迫提供國防情報

大陸國安部微信公眾號4日曝光1起案例，稱18歲的陸生「小哲」以交換生身分赴台灣某大學交流學習，在某次聚會遇上年齡大16歲...

回應菲澳加南海聯合巡航 共軍南部戰區：破壞地區和平穩定

針對菲律賓、澳洲和加拿大海軍近日在南海舉行「聯合巡航」，共軍南部戰區新聞發言人田軍里4日批評破壞地區和平穩定，並表示南部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。