歐盟官員指中俄朝是「專制聯盟」 陸外交部：對二戰歷史不尊重

北京舉行九三閱兵紀念抗戰勝利80周年，外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱，中國大陸與俄羅斯、伊朗、北韓站在一起，顯示形成「專制聯盟」，不僅是在反西方，也是在直接挑戰基於規則的國際秩序。大陸外交部發言人郭嘉昆4日回應，歐盟有關官員的言論充滿意識形態偏見，「既是對二戰歷史的不尊重，也損害歐方自身利益」，郭還稱，部分歐盟領導人應「摒棄井底之蛙的偏見、夜郎自大的傲慢，樹立正確二戰史觀和理性對華認知。」

郭嘉昆4日下午就此事回應稱，歐盟有關官員的言論充滿意識形態偏見，缺乏基本歷史常識，公然鼓噪對立對抗，既是對二戰歷史的不尊重，也損害歐方自身利益，十分錯誤，極不負責。中方對此堅決反對，強烈譴責。

郭嘉昆稱，中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分。80年前，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明，保衛世界和平作出了重大貢獻。「在此期間，俄羅斯、美國以及一些歐洲國家的友好人士，都向中國人民抵抗侵略提供了寶貴的援助和支援。」

郭強調，只有銘記歷史，才能真正捍衛和平。中國隆重舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」活動，就是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，和世界上所有愛好和平的國家一道捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序。

郭舉例，26位外國元首和政府首腦、數十位外國政府高級代表，和國際組織負責人，以及包括19個歐洲國家在內的100多位駐華使節出席了紀念大會，「涵蓋世界五大洲，具有廣泛的代表性，恰恰表明國際社會對中國抗戰的歷史貢獻和世界意義的普遍認同，以及維護世界和平穩定的共同願望和決心。」

郭提到，當前國際形勢變亂交織，世界比以往任何時候都更需要團結和合作。他表示，歐洲作為二戰策源地，本應更加深刻正視歷史，汲取教訓，加強團結。「然而有些歐盟領導人，卻頑固抱持冷戰思維和嚴重意識形態偏見，刻意製造對抗分裂，這不符合歐盟自身利益，必將進一步損害歐盟國際信譽和影響力。」

郭指，「希望這些人摒棄井底之蛙的偏見、夜郎自大的傲慢，樹立正確二戰史觀和理性對華認知，立即糾正錯誤言論、消除負面影響，多做有利於世界和平穩定、有利於中歐關係的事，而不是相反。」