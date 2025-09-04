賴總統台灣稱不拿槍桿子紀念和平 陸國台辦：褻瀆先烈、泯滅良知

快訊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。（記者廖士鋒／攝影）
昨天軍人節，中共方面舉行大閱兵，賴清德總統則說「台灣不拿槍桿子紀念和平」，對此，大陸國台辦4日發聲批評指賴的言論完全喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。

4日中午，大陸國台辦發言人陳斌華就賴清德的「台灣不拿槍桿子紀念和平」說法，以及稱其「含沙射影誣衊攻擊大陸社會制度」表示，9月3日是中國人抗日戰爭勝利紀念日，是海內外中華兒女揚眉吐氣的「勝利日」。

陳斌華稱，在舉國歡慶、隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的日子，賴清德卻大放厥詞，美化侵略，煽動對立對抗，完全無視海內外中華兒女為挽救民族危亡進行的艱苦卓絕的偉大戰爭，完全無視中華兒女為實現民族獨立解放、用鮮血和生命鑄就的偉大歷史，完全無視中華兒女為拯救人類文明、保衛世界和平所作出的巨大民族犧牲和重大歷史貢獻。

陳斌華批其言論「完全喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露台獨分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。」

陳指，台灣是中國一部分，台灣同胞是中華民族一分子，「為了民族解放、台灣光復，打敗日本法西斯，包括台灣同胞在內的全體中國人民不畏強暴、同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰，最終取得近代以來反抗外敵入侵的第1次完全勝利。台灣隨之光復，回到祖國懷抱。」

陳斌華提及，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，就是要共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。「希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，賡續愛國傳統，秉持民族大義，維護勝利成果，堅決反對台獨分裂，與大陸同胞共同追求祖國統一、民族復興的美好未來。」

他最後稱正告「賴清德之流」，任何歪曲抗戰、二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序、人類正義良知的行徑都必然失敗，任何與全體中國人民為敵、妄圖分裂國家的圖謀都將自取滅亡，「正義必勝，人民必勝，統一必勝。」

