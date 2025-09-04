中研院學者：未來大陸在台海生事「俄羅斯因素」會愈來愈凸顯

近月國際情勢劇烈變化，包括美俄阿拉斯加會談，大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵，其中，俄羅斯總統普亭是唯一3場皆與會的國家元首，4日在台北的1場座談會上，中研院歐美所研究員林正義分析示警，隨中俄軍事合作已超越雙邊關係，涵蓋影響第三方國家的聯合行動，未來大陸在台海生事，恐怕「俄羅斯因素會愈來愈凸顯」，包括嚇阻美日介入，亦可能在歐洲生事，阻止歐洲國家在印太及台海聲援美國。

國策研究院4日在台北舉辦「當前國際局勢動態」座談會，從阿拉斯加會談、上合峰會到二戰紀念的戰略意涵，邀請學者進行分析。

前駐美大使高碩泰首先對美俄阿拉斯加峰會坦言，這是1場倉促成軍、匆匆舉辦的高峰會，國際輿論均不認為，這對於3年半以來的俄烏戰爭取得任何和平的契機，與此同時也讓人警覺「如果你不在餐桌上，你可能就在菜單裡」的國際政治現實，並反映美國總統川普急功近利、好大喜功的決策風格，迷信「個人外交」的新常態。

至於俄烏戰爭局勢對台灣的影響，林正義認為，如果烏克蘭戰爭結束，不可諱言對台灣是有利的，因為可讓美國增加對中國大陸的注意力，而非像2001年的911事件後，中共獲得喘息機會，2008年金融危機後，美國尋求與中國大陸的合作等。

林正義並在口頭報告和書面報告中提到，中俄軍事合作已超越雙邊關係，如今涵蓋影響第三方國家的聯合行動，包括大陸在俄烏戰爭中暗助俄羅斯，大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭在兩國5、9月的大規模閱兵互為主賓和主客，習表示「中俄必須堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治」，毫無疑問要抵制與對峙的是美國；另一方面，中俄於2012年開始年度「海上聯合」演習等，讓俄羅斯對日本和台灣也構成日益增長的威脅。

在此之下，林正義示警，未來若大陸在台海生事，「俄羅斯因素會愈來愈凸顯」，例如一旦發生台海危機，俄羅斯轟炸機和戰鬥機可加強在台灣週邊的巡邏，並參與「反介入／區域拒止」（A2/AD）行動，嚇阻或阻止美國和日本介入援助台灣。

他並形容，未來有可能「台海有事，習近平一定會打電話給普亭，要求他在歐洲搗亂」，阻止歐洲國家在印太及台海地區聲援美國。另一方面，林正義也提到，從川普日前向媒體披露他和習近平的談話內容，習稱川普任內不會對台動武等，可能讓2027年中共對台動武風險降低，但這並不代表大陸對台灣的軍事威嚇會減少，不過，同時也應該注意到，川普仍有許多條件和籌碼可以對大陸出招。

與會的政大外交系教授連弘宜則對美俄阿拉斯加會談、俄羅斯參與上合峰會提到，俄在半個多月內，分別與美中兩國領導人面對面會談，再度走向世界舞台。此舉對俄羅斯的利益及國際地位的增進是有助益的。