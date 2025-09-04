快訊

陸國安部驚曝：陸生來台戀上大16歲「間諜」學姐 被迫提供國防情報

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國安部微信公眾號4日曝光1起案例，稱18歲的陸生「小哲」以交換生身分赴台灣某大學交流學習，戀上大16歲「間諜」學姐，被迫提供涉及大陸國防軍工領域近百份情報。（取自大陸國安部公眾號）
大陸國安部微信公眾號4日曝光1起案例，稱18歲的陸生「小哲」以交換生身分赴台灣某大學交流學習，在某次聚會遇上年齡大16歲的「學姐」，兩人很快墜入愛河，但女生的身分實際上是「境外」間諜情報機關人員，對方「以愛之名實施控制」，小哲總共提供涉及大陸國防軍工領域近百份情報。

不過，這篇文章沒有說明學姐身分是否為台灣情報人員，也未提及事件時間點。

大陸國安部4日以「間諜的詐騙公式」為題發布文章，內文曝光3起案例。第1起案例是陸生「小哲」的故事，文章稱：「一見鍾情+情緒控制+套取機密=中招！」

文章稱，18歲的「小哲」以交換生身分赴台灣某大學交流學習。在一次「偶然」的聚會中，一名自稱「學姐」的女生主動接近小哲，並對其頻頻示好。接下來的日子，「學姐」有意營造曖昧氛圍，常常約小哲逛街、吃飯。於是，漂泊在外的小哲越來越依戀「學姐」，很快就和「學姐」墜入愛河。

文章表示，小哲回到大陸後，順利進入1家「涉密重點實驗室」工作。期間，「學姐」不時以情侶查崗為名，讓他拍攝實驗室現場照片，或是以關心學業為由，讓他「分享」最新學術研究成果。漸漸地，索取的資料從簡單資訊變成了具體實驗數據、機密科研資料。

文章稱，當小哲逐漸察覺異常，欲與「學姐」分手時，卻被對方以其已經洩密相威脅，在威脅與恐嚇下，小哲只能硬著頭皮繼續踏上這條不歸路。

文章表示，後經大陸國家安全機關查明，所謂的「學姐」實際上是境外間諜情報機關人員，比小哲大了整整16歲，她用盡手段引誘小哲，以「愛」之名對小哲實施控制，就是為了獲取情報。小哲總共提供「學姐」涉及大陸防軍工領域近百份情報，收取報酬人民幣4.5萬元（約台幣19.3萬元）。

文章稱，面對從天而降的「溫柔陷阱」，小哲沒能逃出圈套，最後身陷囹圄。

不同於本文另外2篇案例，文章最後沒有提到「小哲」是否有受到刑事審判。

大陸國安部稱，境外間諜情報機關人員為竊取大陸國家秘密、危害我國家安全，往往無所不用其極，將目標人員拉入精心編織的罪惡之網。廣大人民要「擦亮雙眼，抵制誘惑，打消不切實際的幻想」，絕不能成為境外間諜危害國家安全的犧牲品。

