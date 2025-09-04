回應菲澳加南海聯合巡航 共軍南部戰區：破壞地區和平穩定

針對菲律賓、澳洲和加拿大海軍近日在南海舉行「聯合巡航」，共軍南部戰區新聞發言人田軍里4日批評破壞地區和平穩定，並表示南部戰區海軍3日赴南海海域進行例行巡航，時刻保持高度戒備，任何攪局南海、製造熱點的企圖都不可能得逞。

陸媒報導，共軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，9月3日，解放軍南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。

田軍里並指，菲律賓拉攏域外國家進行所謂聯合巡航，破壞地區和平穩定。他強調，南部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的企圖都不可能得逞。

路透此前報導，菲律賓、澳洲和加拿大海軍8月17日起在南海舉行為期15天的聯合航行，內容包括兩棲作戰、陸地作戰和實彈演習。

菲律賓護衛艦何塞・黎剎號（BRP Jose Rizal）、澳洲驅逐艦布里斯班號（HMAS Brisbane）和加拿大護衛艦魁北克城號（HMCS Ville de Quebec）參與了此次行動。澳菲雙方共有3,600名官兵參加演習，加拿大海軍特遣隊和美國海軍陸戰隊也參與其中。

菲律賓海軍發言人特立尼達表示，馬尼拉希望增加與外國夥伴的聯合航行，並說此類活動有助於遏制大陸在南海的侵略行為。