聽新聞
0:00 / 0:00

陸標普服務業PMI升至53 續創去年5月後新高

聯合報／ 記者林茂仁陳湘瑾／綜合報導

標普全球公布最新數據顯示，大陸八月標普服務業PMI為五十三，高於外界預期，為二○二四年五月以來的最高紀錄，且已連續三十二個月保持在擴張區間。

華爾街見聞報導，標普全球昨公布數據顯示，大陸八月標普服務業PMI為五十三，高於預期五十二點五，前值五十二點六，其中，八月新訂單增速連續第二個月加快，也創下去年五月以來新高，來自新出口業務的強勁增長。

標普全球分析，大陸服務業近期復甦的核心是新業務的強勁增長，其中，成功的業務拓展、市場環境的改善以及旅遊業的蓬勃發展是銷售增長的關鍵驅動因素。

另外，標普全球日前公布的大陸八月標普製造業PMI亦回升至五十點五，高於預期和前值，顯示製造業狀況也有改善，重回擴張區間，且為近五個月最高。

值得注意的是，為進一步促進內需，近日大陸多地發布下一階段消費券發放計畫。其中，寧波一日啟動總額人民幣六千萬元的汽車消費券發放活動；濟南市開始下半年第三輪汽車消費補貼活動，並發放下半年第三輪零售和餐飲消費券；株洲市則是發放人民幣八百萬元職工專屬消費券。

證券時報引述分析稱，九月作為大陸消費空檔期，亟待政策刺激，消費券透過「政府補貼+商家讓利」的槓桿機制，放大居民邊際消費傾向。

PMI 標普 消費券 服務業 人民幣

延伸閱讀

消費空檔期...大陸多地發消費券 誘民眾花錢

大陸在東沙島附近違法鑽探 總統府：衝擊國際秩序應即刻停止

10個月來85次！大陸海警頻闖金門水域 海巡即時驅離　

中共前領導人現身閱兵 溫家寶出席 胡錦濤、朱鎔基未現蹤

相關新聞

陸統戰部高層大風吹 沈瑩接二把手

作為中共政壇中，前途受矚的女性政治人物之一，沈瑩據報近日在中共統戰部已躍居「二把手」一職，接替早前轉任新疆自治區黨委書記...

陸93閱兵前夕 廣州驚傳無差別撞人

中共九三閱兵前夕，廣州二日晚間發生一起疑似無差別衝撞事件，大陸官方通報訊息稱，四十歲肇事司機葉某被當場控制，有六人受傷，...

陸標普服務業PMI升至53 續創去年5月後新高

標普全球公布最新數據顯示，大陸八月標普服務業PMI為五十三，高於外界預期，為二○二四年五月以來的最高紀錄，且已連續三十二...

【重磅快評】北京亮出核肌肉 台灣不能只會罵獨裁三人組

今天在北京天安門前舉辦的抗日暨反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵，宣告了中國大陸的核力量已處於與美俄同一個等級。西方有可能繼...

習、普北京會晤簽20餘項目合作 大讚中俄關係達高水準

中國九三閱兵前夕，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭2日在北京舉行會晤。習近平強調中俄關係經受國際風雲考驗，將以大項目深...

習普會後…中對宣布俄免簽入境30天 15日起試辦一年

九三閱兵前夕，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭2日上午在北京舉行會晤。外交部隨後在2日下午例行記者會中宣布，2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。