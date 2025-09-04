陸統戰部高層大風吹 沈瑩接二把手

作為中共政壇中，前途受矚的女性政治人物之一，沈瑩據報近日在中共統戰部已躍居「二把手」一職，接替早前轉任新疆自治區黨委書記的陳小江，此外，中共統戰部未來還可能迎來兩名新的部長，主管全國工商聯、宗教局。

據星島日報，中共中央統戰部高層最近陸續調整，包括前常務副部長陳小江早轉任新疆自治區黨委書記，和副部長、國家宗教局局長陳瑞峰已任大陸國家民委黨組書記，預計將接替潘岳出任民委主任等。

而在此背景下，在二日召開的中華海外聯誼會六屆二次常務理事會上，大陸官方媒體釋出畫面，坐在中共中央統戰部長、中華海外聯誼會會長李幹傑左邊的是沈瑩，右邊是另一位統戰部副部長、大陸國務院僑辦主任陳旭。

在該場理事會上，李幹傑提及聯誼會是凝聚港澳台海外愛國人士的重要平台，是致力祖國統一和民族復興的重要力量等，要堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極維護港澳長期繁榮穩定。

更受關注的是，港媒報導指，從座位政治學來看，陳旭原來排名在沈瑩之前，如今座位改變，沈瑩排序向前，顯示沈瑩擔任了中央統戰部分管日常工作的副部長，肩負更重要職責。

沈瑩現年六十歲，畢業於北京大學經濟系，後來獲北大經濟學博士，早年在大陸國有資產管理局、財政部、國務院國資委任職，從事經濟相關工作，後從中央到地方歷任黑龍江常務副省長、江蘇省委副書記等職，期間於二○二二年在中共二十大當選中共中央候補委員。

去年七月，沈瑩再次回到北京，任統戰部副部長、全國工商聯黨組書記，晉升正部長級，使得她和現任四川省長施小琳等人，都成為中共官場中受關注的女性政治人物。