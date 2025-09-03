快訊

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩隨行團軍方高層全缺席 中國顧慮制裁？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
金正恩胞妹金與正3日在閱兵結束後的歡迎會上露出逗趣表情。法新社
金正恩胞妹金與正3日在閱兵結束後的歡迎會上露出逗趣表情。法新社

為參加中國戰勝節紀念活動而訪問中國大陸的北韓領導人金正恩，隨行團中未見軍方幹部的身影，這一背景引發關注。

金正恩2日乘專用列車抵達北京站時，確認的隨行團包括勞動黨中央委員會書記趙甬元、金德訓以及外長崔善姫等人。然而，未見國防省或人民軍幹部的身影。勞動黨中央第一副部長，金正恩胞妹金與正陪同出席。

南韓中央日報分析，雖然隨行團全體未完全公開，但此次訪中很可能未包含軍方幹部。考慮到閱兵屬於軍事活動，軍方人員的缺席被視為異乎尋常。

多數北韓軍方高層因參與核武器和彈道飛彈開發而被列入聯合國安理會制裁名單，被限制出境訪問。鑑於中國一貫表現出遵守國際規範的立場，可能對受制裁對象入境感到負擔。 此前，金正恩2023年9月訪問俄羅斯時，隨行團包括黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、軍需工業部副部長金正植、黨軍需工業部長趙春龍、國防科學院長張昌河等眾多被制裁對象。

此次訪中，僅趙甬元為聯合國制裁對象。趙甬元於2017年依據聯合國安理會決議2356號受到制裁，但有紀錄顯示他曾於2018年和2019年隨金正恩訪中。

幹部 金正恩 聯合國

延伸閱讀

中國閱兵全球關注 金正恩帶女兒與會

FT：中俄北韓領袖並肩 金正恩首次現身多邊集會 美憂新威權軸心成形

中共九三閱兵登場 習近平、普亭與金正恩世紀同框

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

相關新聞

金正恩隨行團軍方高層全缺席 中國顧慮制裁？

為參加中國戰勝節紀念活動而訪問中國大陸的北韓領導人金正恩，隨行團中未見軍方幹部的身影，這一背景引發關注。

影／睽違6年訪中！韓媒：央視給金正恩特殊待遇 但他這原因頻皺眉

北韓最高領導人金正恩3日現身北京天安門，出席中國抗戰勝利80周年閱兵儀式。南韓媒體報導，中國官媒央視全程直播金正恩抵達與...

習、普北京會晤簽20餘項目合作 大讚中俄關係達高水準

中國九三閱兵前夕，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭2日在北京舉行會晤。習近平強調中俄關係經受國際風雲考驗，將以大項目深...

習普會後…中對宣布俄免簽入境30天 15日起試辦一年

九三閱兵前夕，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭2日上午在北京舉行會晤。外交部隨後在2日下午例行記者會中宣布，2025年...

中國人第1人 李生濤首在非洲之巔 挑戰滑翔傘飛行成功

繼2023年攀登亞洲最高峰珠穆朗瑪峰從8000米海拔處滑翔起飛後，中國探險家李生濤（木子）再次登上非洲最高峰；他從非洲最...

抗戰勝利80年紀念活動遍布香港 18萬師生參與升旗禮

抗戰勝利80周年紀念活動3日早在北京舉行，港府也舉行官方紀念儀式。同時，社會多個界別紛紛自發組織收看閱兵直播及相關紀念活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。