金正恩隨行團軍方高層全缺席 中國顧慮制裁？

為參加中國戰勝節紀念活動而訪問中國大陸的北韓領導人金正恩，隨行團中未見軍方幹部的身影，這一背景引發關注。

金正恩2日乘專用列車抵達北京站時，確認的隨行團包括勞動黨中央委員會書記趙甬元、金德訓以及外長崔善姫等人。然而，未見國防省或人民軍幹部的身影。勞動黨中央第一副部長，金正恩胞妹金與正陪同出席。

南韓中央日報分析，雖然隨行團全體未完全公開，但此次訪中很可能未包含軍方幹部。考慮到閱兵屬於軍事活動，軍方人員的缺席被視為異乎尋常。

多數北韓軍方高層因參與核武器和彈道飛彈開發而被列入聯合國安理會制裁名單，被限制出境訪問。鑑於中國一貫表現出遵守國際規範的立場，可能對受制裁對象入境感到負擔。 此前，金正恩2023年9月訪問俄羅斯時，隨行團包括黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、軍需工業部副部長金正植、黨軍需工業部長趙春龍、國防科學院長張昌河等眾多被制裁對象。

此次訪中，僅趙甬元為聯合國制裁對象。趙甬元於2017年依據聯合國安理會決議2356號受到制裁，但有紀錄顯示他曾於2018年和2019年隨金正恩訪中。